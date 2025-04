Van der Vaart schokt tafelgenoot met opmerking over penaltyserie AZ - Go Ahead

Rafael van der Vaart is van mening dat AZ-keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro een fout heeft gemaakt in de penaltyserie tegen Go Ahead Eagles. Een van de strafschoppen van Go Ahead was te stoppen, vindt de analist van Rondo.

Søren Tengstedt benutte de tweede penalty van Go Ahead, maar keeper Owusu-Oduro kreeg zijn hand nog wel tegen de bal. Hij wist de lage inzet echter niet uit het doel te houden. Van der Vaart komt bij Rondo met een opvallende reactie. “Penalty’s kunnen ook keepersfouten zijn”, zegt hij.

De aanwezige tafelgast Nick Olij, de keeper van Sparta Rotterdam, weet niet wat hij hoort. “Dat vind ik echt onzin, dat meen ik oprecht. Als een bal vanaf elf meter goed in de hoek wordt ingeschoten, dan vind jij het een keepersfout? Deze bal kan hoog, laag en halfhoog worden ingeschoten. De keeper gaat vol naar de hoek toe.”

Van der Vaart blijft bij zijn punt. “Die had ik eruit gehouden. Als je daar in de hoek ligt… Als de bal zo ingeschoten wordt in de wedstrijd, dan is dat toch gewoon een keepersfout? Deze had hij moeten hebben. Hij wilde graag het Nederlands elftal in en het zou wel leuk zijn als we een keer een keeper hebben die penalty’s tegenhoudt.”

Wie heeft volgens jou gelijk in de discussie over de penalty: Van der Vaart of Nick Olij? Laden... 22.4% Van der Vaart 71.7% Nick Olij 5.9% Geen van beiden 237 stemmen

