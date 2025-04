Jari De Busser valt stil na bekerfinale

is de gevierde man bij Go Ahead Eagles na de spectaculaire bekerzege op AZ. De keeper verrichtte liefst negen reddingen in de 120 minuten speeltijd en pakte ook twee penalty’s in de strafschoppenreeks. Na afloop komt hij woorden tekort.

“Bizar. Ik heb er geen woorden voor. Dat had ik ook niet na de halve finale tegen PSV. Hier zijn jongensdromen van gemaakt. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen”, zegt de 25-jarige Belgische keeper in gesprek met ESPN.

De Busser pakte ook een penalty van Troy Parrott in de reguliere speeltijd, maar kwam te vroeg zijn doel uit en wist de herkansing van Parrott niet te keren. In de penaltyserie stopte hij wel de strafschoppen van Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo. Maar misschien wel de meest memorabele redding was op een schot van Mexx Meerdink in de blessuretijd, toen AZ met 1-0 aan de leiding ging. Later in de blessuretijd bracht hij nog een redding met het hoofd.

“Ik stopte ballen met mijn handen, met m’n gezicht…”, aldus De Busser “Ik dacht: ik blijf even liggen, dan kan ik uitrusten.” Dat hij negen reddingen moest verrichten, had volgens De Busser een duidelijke reden. “We drukten naar voren, dus dan krijg je dat soort kansen. Gelukkig heb ik lange benen. Je moet een beetje geluk hebben. Geluk dat ik zulke lange benen heb. Bizar. Een jongensdroom.”

