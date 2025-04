AZ-bussen botsen op elkaar: flinke schade en vijf gewonden

Flinke pech voor een groep AZ-supporters. Onderweg naar De Kuip is de bus waar ze in zitten betrokken geraakt bij een ongeluk. Volgens Voetbal Ultras kwam de supportersbus van de Alkmaarders iets te dicht op de bus voor hem. Als gevolg van het ongeval zijn vijf mensen gewond geraakt

AZ speelt om 18.00 uur de bekerfinale in De Kuip tegen Go Ahead Eagles. De Alkmaarders zijn met zo'n 170 bussen met daarin 10.000 supporters onderweg van Alkmaar naar De Kuip. Voor de supporters van twee van deze bussen is het nog maar de vraag of zij tijdig zullen aankomen in Rotterdam.

In de Wijkertunnel op de A9 richting Amstelveen zijn namelijk twee bussen op elkaar gebotst. Beide bussen moeten geborgen worden, waarbij een van deze bussen onder meer een gebroken voorruit heeft. Voetbal Ultras schrijft op X dat de achterliggende bus iets te dicht op de bus voor hem kwam. Door het ongeluk is de Wijkertunnel momenteel gesloten.

Naast de schade van de bus zijn er ook vijf mensen gewond geraakt, meldt de politie. Deze supporters hebben last van nek-, rug- en aangezichtsklachten. Vervangende bussen zijn onderweg voor de twee bussen die geborgen moeten worden.

AZ-supporters ook al pech met eerder ongeluk

Niet alleen op de A9 is het hommeles voor de supporters van AZ, eerder op de middag heeft er ook al een ongeval op de A4 plaatsgevonden. De extra reistijd richting Rotterdam bedraagt door het ongeval op de hoofdrijbaan, die afgesloten is, zo'n 45 minuten. Meerdere hulpdiensten, waaronder een berger, zijn aanwezig.

De bekerfinale is natuurlijk een enorme logistieke klus, waarbij tienduizenden supporters vervoerd moeten worden. Dan gaat er altijd wel iets mis. Bijvoorbeeld deze supportersbus van AZ, die iets te dicht op de bus voor hem kwam... pic.twitter.com/BmTy1VYinr — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 21, 2025 ⛔️ | De Wijkertunnel (#A9) is gesloten richting Amstelveen na een ongeval met bussen gevuld met voetbalsupporters. Twee bussen moeten geborgen worden, één daarvan heeft onder andere een gebroken voorruit. Het verkeer richting Haarlem/Amsterdam wordt omgeleid. 👇 pic.twitter.com/umuGJJ0PHk — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) April 21, 2025 IVM ongeval twee bussen A9 Li Wijkertunnel, wordt de Wijkertunnel beide zijden afgesloten. 5 personen hebben nek/rug/aangezichtsklachten. Bussen voor vervangend vervoer overige passagiers zijn nu onderweg. — Politie Eenheid Noord-Holland (@POL_Eenheid_NH) April 21, 2025

