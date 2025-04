KNVB maakt scheidsrechter voor bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles bekend

Danny Makkelie is door de KNVB aangesteld om de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles in goede banen te leiden. Het is voor de 42-jarige arbiter de derde keer dat hij de bekerfinale in De Kuip mag fluiten. Eerder hanteerde Makkelie de fluit bij de bekerfinales in 2017 (AZ - Vitesse) en 2022 (Ajax- PSV).

Makkelie is blij met feit dat hij de finale van de TOTO KNVB Beker heeft toegewezen gekregen. "De bekerfinale is en blijft iets bijzonders", aldus de leidsman op de website van de KNVB. "Dit wordt mijn derde, maar het blijft een geweldige beloning en eer om te mogen fluiten. Het belooft een mooie finale te worden, met twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn, in een affiche dat veel strijd en beleving met zich meebrengt. Daar kijk ik enorm naar uit, het is fantastisch om samen met mijn team zo’n wedstrijd te mogen leiden."

De bekerfinale, alweer de 106e editie, wordt maandag 21 april (Tweede paasdag) om 18.00 uur gespeeld in De Kuip. Makkelie wordt langs de lijn geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Allard Lindhout fungeert als vierde official. In het VAR Replay Center zijn Rob Dieperink en Erwin Blank actief als VAR en AVAR.

On-field announcement bij bekerfinale

Tijdens de bekerfinale wordt er gebruikt gemaakt van eventuele on-field announcements. Dat betekent dat Makkelie na een VAR-review of een lange VAR-check live in het stadion, en voor op tv, een korte uitleg geeft over de definitieve beslissing. Op deze manier moet er meer duidelijkheid worden gegeven over de totstandkoming van een VAR-beslissing. Na afloop van het huidige seizoen wordt de on-field announcement geëvalueerd. Dan zal er ook besloten worden over een eventuele verdere invoering.

Danny Makkelie is aangesteld als scheidsrechter van de finale van de TOTO KNVB Beker. ℹ️ https://t.co/2yqMRorOgT — KNVB (@KNVB) April 11, 2025

