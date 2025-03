ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot

Isa Slot, de achttienjarige dochter van Liverpool-trainer Arne Slot, heeft een relatie met NEC-talent Luc Nieuwenhuijs, zo onthult ESPN. De buitenspeler maakte afgelopen zomer een pikante overstap van de jeugd van aartsrivaal Vitesse naar Nijmegen en wacht nog altijd op zijn debuut in de Eredivisie.

Nieuwenhuijs (18) wordt door de betaalzender aangemerkt als 'toptalent'. De aanvaller kreeg afgelopen seizoen een nieuw contract aangeboden bij Vitesse, maar besloot uiteindelijk te gaan voor de club die hem het beste ontwikkelingsplan voorlegde: NEC. Hoewel hij in de voorbereiding op het lopende seizoen volop meetrainde en speeltijd kreeg in de hoofdmacht van Rogier Meijer, speelt Nieuwenhuijs zijn wedstrijden tot nu toe vooral voor de Onder-21 van de Nijmegenaren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kraay lyrisch over Feyenoorder: 'Hij is stiekem onderweg naar de Slot-belofte'

De speelstijl van Nieuwenhuijs kan volgens ingewijden worden vergeleken met die van PSV-aanvaller Noa Lang. "Al voegen betrokkenen daar wel meteen aan toe: Maar hij is nog ver verwijderd van dat niveau, hoor, schrijft ESPN. "De aannames uit de lucht achter het standbeen tijdens jeugdwedstrijden verraden wat dat betreft een smaakmaker in wording. Om dat te koppelen aan de volwassenheid van het profvoetbal die zelfverzekerde voetballers soms nodig hebben, heeft Nieuwenhuijs een raadgever extra. Want zijn relatie zorgt ervoor dat Arne Slot voor hem als schoonvader fungeert", aldus de betaalzender.

LEES OOK: Arne Slot doet verrassende uitspraak na CL-uitschakeling met Liverpool

Slot zou volgens bronnen in november zelfs aanwezig zijn geweest bij een besloten oefenduel tussen NEC en Helmond Sport, waarin Nieuwenhuijs wist te scoren. De coach heeft in december verteld dat zijn gezin, behalve dochter Isa bestaand uit zijn vrouw Mirjam en zoon Joep, in Nederland is achtergebleven toen hij afgelopen zomer bij Liverpool tekende. Beiden doen dit jaar examen, legde Slot uit: "Voor ons was dat niet het ideale moment om ze naar Engeland te brengen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Enorme aderlating dreigt voor Arne Slot: ‘Liverpool-ster biedt zichzelf aan bij Barcelona’

Liverpool-ster Mohamed Salah heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, zo weet Sport.