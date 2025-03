Arne Slot doet verrassende uitspraak na CL-uitschakeling met Liverpool

Arne Slot is ondanks de uitschakeling van Liverpool in de Champions League tevreden over de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (0-1). De nummer één uit de competitiefase van het toernooi en dus misschien wel de favoriet ligt teleurstellend uit de Champions League, maar Slot spreekt van ‘een ongelofelijke prestatie’.

Het Liverpool van Slot werd op dinsdagavond door PSG uitgeschakeld in de Champions League na strafschoppen. Na de 0-1 overwinning in Parijs een week ervoor, was de ploeg van Luis Enrique met dezelfde uitslag te sterk voor Liverpool op Anfield. PSG scoorde in de penaltyreeks de vierde op rij, nadat Liverpool er al twee had gemist, wat de uitschakeling van The Reds betekende.

Slot lijkt enigszins verrassend niet aangeslagen dat zijn team uit de Champions League ligt. “Het was een ongelofelijke prestatie", vertelt de trainer voor de camera’s van Amazon Prime Sport, geciteerd door De Telegraaf, “zeker als je het vergelijkt met vorige week. Misschien hadden we pech omdat de marges zo klein waren.” Slot doelt op de wedstrijd in Parijs waarin de thuisploeg domineerde, maar desondanks verloor. “We speelden de perfecte wedstrijd, behalve dat we een doelpunt tegen kregen.” Slot besluit na de uitschakeling: “Het was de beste voetbalwedstrijd waarbij ik ooit betrokken ben geweest.”

Ook aanvoerder Virgil van Dijk reageert na de uitschakeling in een interview met Premier Sports. Van Dijk deelt de analyse van zijn trainer: “We waren vandaag best goed. Natuurlijk wil je zo ver mogelijk komen, maar toen we tegen PSG lootten, wisten we dat het heel moeilijk zou worden”. Bovendien is Van Dijk het eens over de scheve verhoudingen: “In Parijs hadden we het moeilijk, maar we wonnen. Vandaag zagen we een heel goed Liverpool, maar we liggen eruit.”

