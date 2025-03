Van Dijk na CL-uitschakeling van Liverpool in gesprek met PSG-top

Een video waarin te zien is hoe na afloop van de uitschakeling van Liverpool in de Champions League in gesprek is met meerdere kopstukken van Paris Saint-Germain houdt de gemoederen bezig in Engeland. De centrumverdediger beschikt over een aflopend contract op Anfield en heeft nog altijd geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst.

De toekomst van Van Dijk is nog altijd het onderwerp van gesprek in Engeland. De aanvoerder van Liverpool speelt dit jaar een van zijn betere seizoenen in de Premier League. Of hij ook volgend jaar nog te zien is op Anfield, blijft echter de vraag. Van Dijk beschikt namelijk over een aflopend contract en enkele maanden voor het einde van de competitie bestaat hier nog altijd geen duidelijkheid over.

Dinsdagavond zag Liverpool het avontuur in de Champions League ten einde komen door toedoen van PSG. Nadat de ploeg van Arne Slot een 0-1 zege had gestolen in Parijs, wisten de Fransen op Anfield hetzelfde resultaat te boeken. De verlenging die volgde, bood geen uitkomst, waarna PSG beter was in het nemen van strafschoppen. Na afloop van de wedstrijd duikt er online een video op waarin te zien is hoe Van Dijk in de catacomben van Anfield gesprekken voert met PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi en technisch adviseur Luís Campos. In Engeland vreest men nu dat de Oranje-international nadenkt over een stap naar de Franse hoofdstad.

Bij het verlaten van het stadion wordt Van Dijk door de aanwezige pers weer gevraagd naar zijn toekomst bij Liverpool. “Ik heb nog steeds geen idee. Je kunt het blijven proberen, maar ik weet het niet”, wordt de captain van Oranje geciteerd door Voetbal International. “Er zijn nog tien wedstrijden te spelen, daar ligt mijn focus nu op. Als er nieuws is, zullen jullie het horen. Iedereen weet dat er gesprekken plaatsvinden achter de schermen, maar dat is het ook.”

