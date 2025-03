'Salah heeft honderd procent de tering in de aandacht voor Slot'

Volgens Johan Derksen heeft Arne Slot onlangs een dubieuze keuze gemaakt. De Nederlandse manager van Liverpool haalde zijn sterspeler tijdens het uitduel bij Paris Saint-Germain in de Champions League vier minuten voor tijd naar de kant, wat de Egyptenaar allesbehalve leek te waarderen.

Bij Vandaag Inside wordt de huidige situatie bij Liverpool besproken. The Reds staan na afgelopen weekend nog dikker aan kop in de Premier League en hebben in Parijs een goede uitgangspositie (0-1 zege) bemachtigd voor een langer avontuur in de Champions League. De rechtsbuiten van het elftal is de grote ster, maar Slot lijkt nog meer lof te krijgen. "Zou die Salah er niet best een beetje de tering erin hebben dat zoveel aandacht naar Arne Slot gaat?", vraagt René van der Gijp zichzelf, waarna hij zijn eigen vraag beantwoordt. "Ik denk van wel. Zo van: ik schiet ze er elke week in, hij zit in op de tribune. En hij krijgt alle lof toegezwaaid."

'Salah was ziek van wissel'

Volgens Valentijn Driessen deelt Salah die mening 'honderd procent'. De journalist legt de link met 'die wissel in Parijs'. Salah wordt eigenlijk nooit gewisseld, de aanvaller wil altijd alle minuten spelen. Uit bij PSG moest Salah er toch aan geloven. "Daar was hij ziek van, vindt hij niet lekker." Derksen hoopt dat Slot dit niet vaker gaat doen. "Daar moet hij ook mee uitkijken. Ernst Happel was daar slim in: hij gaf Willem van Hanegem overal zijn zin mee en Willem stal de show. Arne heeft aan Salah heel veel te danken."

Slot is sinds zijn overstap van Feyenoord heel snel een grote meneer geworden in Engeland. Niet alleen de resultaten spelen daarbij een rol, weet Derksen. "In Engeland heeft een manager veel meer status dan een manager in Nederland. Arne doet dat met de media uitstekend, hij is gastvrij en heeft altijd goede teksten."

