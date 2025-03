Tafelgasten VI verbouwereerd door rel Van der Gijp - Van Gelder: 'Een heel verbitterd hoofd, hij had de zon gemist'

Johan Derksen is compleet verbaasd van de rel die is ontstaan tussen René van der Gijp en Jack van Gelder. Laatstgenoemde deelde een flinke sneer uit naar de voetbalanalist, die een beetje uit het niets leek te komen.

Nadat Van der Gijp afgelopen vrijdag een halve grap had gemaakt over Van Gelder, haalde de voormalig commentator zijn gram tijdens De Oranjezondag. Zo meende Van Gelder dat Van der Gijp zich geen zorgen maakt over een eventueel naderende Derde Wereldoorlog, 'omdat hij aan de pillen zit'. Maandag kwam Van der Gijp al met een reactie in De Telegraaf, waarbij hij aangaf dat Van Gelder geen gevoel voor humor heeft.

Tijdens de Vandaag Inside-uitzending van maandagavond geeft Van der Gijp aan weinig last te hebben gehad van de aantijgingen rond zijn persoon. "Ik heb echt een heerlijk weekend gehad. Lekker met de kindjes gegeten, wijntje erbij." Collega Derksen komt dan op voor zijn tafelgenoot. "Ik had de indruk dat Jack de zon gemist had. Ik schrok ervan: hij kwam in beeld en had een heel verbitterd hoofd. Misschien had hij net ruzie gehad. Toen het ging over René dacht ik: zou René hem beledigd hebben van de week? Zoiets zeg je als je ruzie met iemand hebt."

Van der Gijp denkt te weten waar de woorden van Van Gelder vandaag kwamen. "Vrijdag zei ik: Jack gaat het over hele zinnige dingen hebben." Vervolgens probeert de voetbalanalist Van Gelder wat verder te ontleden. "Hij gelooft wel heel erg in zichzelf hè. Ik moet zeggen dat ik dat niet heb Wilfred, echt niet. Ik heb een mening, en als jij tegen mij zegt dat die er niet toedoet, is dat ook goed."

Derksen keurt het gedrag van Van Gelder af, maar is niet dezelfde mening toegedaan als Van der Gijp. "Ik was het inhoudelijk ook niet eens met René, ik denk er anders over, maar het was een onderscheidend verhaal. Dat past uitstekend aan deze tafel. Het wordt leuk als de meningen totaal uiteenlopen." Van der Gijp probeert vervolgens zijn punt nog eens te maken. "Ben je nou niet van mening Johan, dat het ons opgedrongen wordt, dat we angst móéten hebben. Ik vind namelijk dat er met corona meer angst aangepraat is dan er echt aan de hand was."

'We moeten niet piepen'

Derksen weet hoe open de hoofdrolspelers van Vandaag Inside zijn over hun meningen, iets wat weerstand oproept. "We krijgen allemaal wel eens een sneer hier en die verdienen we ook. Wij zijn de enigen in Nederland die over alles en iedereen een mening hebben en dan zijn we een keer aan de beurt. So what." De Snor richt zich vervolgens tot Van der Gijp. "Daarbij komt: je hebt ooit een inzinkinkje gehad, ben je een tijdje weggeweest. Daar heb je nooit een geheim van gemaakt." Derksen maakt vervolgens een sneer terug richting Van Gelder. "Als ik dat hoofd van Jack zie, zou hij ook een pilletje moeten nemen."

Van der Gijp heeft zijn 'mindere kanten' inderdaad open en bloot op tafel gelegd. Daarvan wordt ook heel veel besproken in het boek Gijp van Michel van Egmond. "De helft van mijn boek gaat erover. Ik had geen depressie, maar angst en paniekaanvallen. Als je dat lang genoeg hebt, belandt je vanzelf in een depressie." De analist is zeer blij dat hij deze mindere fase met hulp van Bram Bakker overwonnen heeft. "Nu kan ik in het zonnetje gaan zitten. Als ik mijn medicijnen maar neem", grapt Van der Gijp nog. "Als ik dat hoofd van Jack zie, zou hij ook een pilletje moeten nemen."

