Kenneth Perez: ‘Arne Slot zou gek zijn om hem niet van Ajax te kopen’

Kenneth Perez geeft maandagavond gigantisch hoog op over . Volgens de Deense analist is de linkerverdediger ‘het enige absolute toptalent van Ajax’ en ‘zou Arne Slot gek zijn om hem niet naar Liverpool te halen’.

In het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN komt maandagavond de ontwikkeling van Hato ter sprake. “Jorrel Hato is het enige absolute toptalent van Ajax”, stelt Perez gedecideerd.

Hato speelde midweeks in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt zijn honderdste wedstrijd in Ajax 1. “Als je als zo’n jonge speler al zoveel wedstrijden hebt gespeeld… Een belangrijke kwaliteit is ook dat je zelden tot nooit geblesseerd bent. Hij speelt gewoon altijd. Echt altijd”, vervolgt Perez.

Hato begon zijn carrière bij Ajax als centrumverdediger. Dit seizoen maakt hij echter vooral naam als linksback. “Zijn mentor Winston Bogarde vond het eigenlijk belachelijk dat hij linksback ging spelen, maar hij is op die positie eigenlijk nog beter geworden. Hij is veelzijdig in plaats van éénzijdig”, stelt Perez.

“Andy Robertson gaat bij Liverpool een keer met pensioen. Hij zou toch een perfecte linksback voor Liverpool zijn?”, werpt de eveneens aanwezige Maarten Wijffels, journalist van het Algemeen Dagblad, op. Perez is het daar volledig mee eens: “Arne Slot zou toch ook gek zijn om hem niet te halen, als ze hem kunnen betalen.”

