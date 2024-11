Ajax dreigt ‘héél veel geld’ mis te lopen door actie Farioli: ‘Onbegrijpelijk’

Winston Bogarde vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat Francesco Farioli geen plek heeft voor (18) in het Ajax-centrum. De verdediger wordt dit seizoen gebruikt als linksback, terwijl de jongeling juist veel potentie had als centrale, zo stelt Bogarde in een interview tegenover ESPN.

Waar Hato zich vorig seizoen als centrale verdediger ontpopte tot één van de lichtpuntjes bij Ajax, kiest Farioli ervoor om de achttienjarige in te zetten als linksback. Youri Baas vormt onder de Italiaan een duo met Josip Sutalo. De Amsterdammers hoefden dit seizoen pas zeven tegentreffers te slikken in de Eredivisie.

Toch denkt Bogarde, die ondanks zijn vertrek bij Ajax nog wekelijks beelden analyseert met Hato, dat Farioli in de fout gaat door jongeling te posteren als linksachter. “Voor z’n leeftijd is Jorrel één van de grootste talenten van Europa op zijn positie. Hij is natuurlijk niet supergroot, maar daarom werken we aan hoe hij zijn kopduels aangaat. Ook zijn we veel bezig met zijn positionering, afhankelijk van de zone. Ik kijk naar alle aspecten van het spel”, begint de oud-voetballer.

“Zijn beste positie is links centraal. Als één van de grootste talenten er voor kiest om bij Ajax te blijven, omdat hij daar de meeste kans heeft op speeltijd en om zich verder te ontwikkelen, vind ik het onbegrijpelijk dat hij op een andere positie wordt gezet”, gaat Bogarde kritisch verder. Ajax moet volgens hem aan de toekomst denken.

“Je moet eigenlijk kijken waar de club het geld kan verdienen. Ajax is gewoon een opleidingsclub voor grote clubs in Europa, dus die assets moet je beschermen. Dan moet je die jongen de gelegenheid gunnen en faciliteren dat hij zich op die positie gaat ontwikkelen, om hopelijk een grote speler te worden die je voor heel veel geld kan verkopen”, sluit Bogarde af.

