Berghuis zorgt vlak voor Feyenoord - Ajax voor emotioneel moment: ‘Ik moest bijna huilen’

nam, vlak voor de aftrap van De Klassieker, het woord in de kleedkamer van Ajax, zo onthult Francesco Farioli tijdens de persconferentie na afloop. De Italiaan geeft eerlijk toe dat de woorden van de ex-Feyenoorder heel veel met hem deden.

Berghuis, die lang uit de roulatie was bij Ajax, keerde uitgerekend tegen Feyenoord terug in de wedstrijdselectie. Farioli liet de aanvaller annex middenvelder aan het woord in de kleedkamer. “Hij gaf een speech. Toen hij het woord nam, moest ik bijna huilen”, begint de Italiaan openhartig.

“Dat is wat we willen hebben, dat iedereen in het team meeleeft met de ploeg”, gaat Farioli, die niet wil zeggen wat Berghuis precies zei, verder. De speech van Berghuis duurde uiteindelijk zo'n anderhalve minuut. Dat juist Berghuis de leiding nam in de kleedkamer, is opvallend. De routinier ruilde Feyenoord in 2021 in voor aartsrivaal Ajax en zorgde daarmee voor veel commotie.

‘Makkelijkste spelersgroep die ik als coach heb gehad’

“We willen dat spelers openstaan voor onze ideeën. Ze hebben de juiste mentaliteit en de juiste werkethiek. Zoals ik al vaker heb gezegd: we zijn nog ver verwijderd van perfectie, maar over hun werk kan ik niet meer van vragen. Dit is de makkelijkste groep spelers die ik tot nu toe als coach heb gehad”, is Farioli eerlijk.

