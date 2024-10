Ajax-fans klagen massaal over dezelfde speler: 'Hij is niveau-RKC, dit is Kroes wel aan te rekenen'

De supporters van Ajax spreken tijdens de eerste helft van het uitduel bij Qarabag massaal hun ergernis uit over het spel van . De 21-jarige Deen speelt een ongelukkige wedstrijd en wordt op sociale media stevig aangepakt door de kijkers.

Rasmussen krijgt in het Europa Leagueduel in Azerbeidzjan van trainer Francesco Farioli de voorkeur boven Bertrand Traoré, maar laat tot nu toe nauwelijks zien waarom. Zo schrijft een fan op X dat Ajax met Rasmussen erbij 'eigenlijk met 10 tegen 10' speelt, verwijzend naar de rode kaart die Qarabag-speler Júlio Romão al na vijftien minuten ontving.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Qarabag en Ajax

"Is Rasmussen wel een voetballer, eigenlijk?", vraagt een andere supporter zich af. "Dit is toch geen Ajax-niveau...", verzucht een derde fan. "Het zal een lieve jongen zijn, maar voetballen kan die Rasmussen niet", stelt een andere Ajax-fan vast.

Ajax ondanks matige eerste helft op voorsprong

Ondanks het feit dat Ajax een half uur in overtal stond, hield het spel van de Amsterdammers in Baku niet bepaald over. Toch kwam de ploeg van Farioli na een halfuur spelen op voorsprong. Kenneth Taylor veroverde zelf de bal en speelde Mika Godts aan. Die vond spits Wout Weghorst in de zestien, wiens schot van richting werd veranderd door een Qarabag-verdediger. Zodoende was de keeper Mateusz Kochalski geklopt en was het voor de doorgelopen Taylor een koud kunstje om de 0-1 in het lege doel te schieten.

