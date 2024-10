Dit gaat er schuil achter de spitsenstrijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst

Wie moet de spitspositie bij Ajax bekleden? Die discussie houdt veel supporters en analisten bezig na twee goede invalbeurten van , wiens concurrent dit seizoen nog droog staat. Uit een analyse van de statistieken blijkt dat Weghorst inderdaad veel minder tijd nodig heeft om zijn stempel te drukken. Maar de vraag is of zijn bijdrage los kan worden gezien van het werk dat Brobbey als basisspeler verricht.

Ajax boekt dit seizoen vrij goede resultaten in de Eredivisie, maar makkelijk gaat het lang niet altijd. En dus heeft Weghorst als invaller al tweemaal de meubelen moeten redden. Hij was in zes minuten tegen FC Groningen (3-1 zege) goed voor een goal en assist en scoorde zondag tegen Heracles Almelo (3-4 zege) tweemaal in 31 minuten. De kritiek op Brobbey zwelt aan, terwijl Weghorst juist overladen wordt met complimenten. Gezien het moyenne van Weghorst is dat begrijpelijk, want hij is gemiddeld iedere 46 minuten trefzeker voor Ajax.

Bovendien haalt Weghorst veel uit de kansen die hij krijgt, blijkt uit cijfers van Sofascore. Op basis van de kwaliteit van de kansen zou je 1,58 doelpunt (Expected Goals) hebben kunnen verwachten van Weghorst; dat zijn er drie. Brobbey heeft al 2,7 Expected Goals, maar 0 daadwerkelijke goals. De jeugdexponent van Ajax miste liefst zes grote kansen. Opvallend is ook dat hij, ondanks het verschil in speeltijd, gemiddeld minder vaak op doel schiet dan Weghorst, terwijl Brobbey wel meer doelpogingen doet. De pogingen van Weghorst belanden dus een stuk vaker tussen de palen.

Statistieken Brian Brobbey versus Wout Weghorst

Brian Brobbey Wout Weghorst Doelpunten 0 3 Expected Goals 2,7 1,58 Doelpuntenfrequentie - 46 minuten Doelpunten per wedstrijd - 0,8 Schoten per wedstrijd 2,2 1,3 Schoten op doel per wedstrijd 0,5 0,8 Gemiste grote kansen 6 0 Assists 1 1 Expected Assists 0,37 0,49 Grote kansen gecreëerd 1 2 Sleutelpasses 1 1

Vanuit de selectie van Ajax krijgt Brobbey steun. Zo vertelde Davy Klaassen er zeker van te zijn dat hij weer gaat scoren. Het zal Brobbey steken dat hij daar eigenlijk nooit de hele wedstrijd de kans voor krijgt. Hij stond dit seizoen 267 minuten op het veld, verspreid over 6 optredens. Een gemiddelde van slechts 44,5 minuten per wedstrijd dus, niet eens één helft.

Brian Brobbey Wout Weghorst Wedstrijden 6 4 Basisplaatsen 4 1 Minuten per wedstrijd 45 35 Totaal aantal minuten 267 138

Een totaal van 267 minuten is het equivalent van een spits die drie wedstrijden lang negentig minuten binnen de lijnen staat zonder te scoren. In potentie zorgwekkend, maar niet altijd genoeg om van een vormcrisis te spreken. Zeker niet als die spits op andere vlakken een bijdrage levert op het veld. En dat doet hij, zo benadrukte Theo Janssen zondagavond bij Studio Voetbal. Sterker nog: Brobbey schept in zijn ogen de voorwaarden voor het succes van Weghorst. “Natuurlijk doet Weghorst het heel goed bij Ajax en is hij heel belangrijk. Maar dat heeft ook te maken met alles wat Brobbey eerder in de wedstrijd doet tegen die twee centrale verdedigers. Beuken, sleuren… En dan komt Weghorst erin en mag hij spelen tegen twee verdedigers die helemaal uitgeput zijn.”

Het uitputten van de tegenstander: het is een kracht die zich moeilijk laat vangen in statistieken. Maar dat er sprake van is, bevestigde trainer Paul Simonis van Go Ahead Eagles zondagavond. Hij vertelde dat Go Ahead blij was toen Weghorst op 21 september in Deventer (1-1) zijn enige basisplek van het seizoen kreeg. De trainer vergeleek Weghorst met Brobbey en vindt de routinier op bepaalde punten minder. “In het druk zetten, alles eromheen als spits, dat is wel een stuk minder. Later kwam Brobbey erin, met Klaassen, en toen kantelde de wedstrijd wel. Toen kreeg je snelheid en diepgang. Toen kreeg je gasten die echt het gevecht aangingen.”

© Imago

'Gemiste kansen zijn de reden dat Brobbey bij Ajax speelt'

De gemiste kansen vreten aan Brobbey, zo valt af te lezen aan zijn reacties op het veld. Maar als hij ze wel allemaal zou maken, zou hij volgens Ibrahim Afellay niet bij Ajax spelen. “Als hij ook nog dat afwerken goed beheerste en zachte voetjes had, dan had hij niet bij Ajax gespeeld, maar bij de absolute top in Europa. Laten we ook niet vergeten dat deze jongen nog niet zo lang geleden een geweldige wedstrijd speelde tegen Duitsland. Hij is ook de toekomst van Ajax. Ik vind dat je deze jongen nog steeds het vertrouwen moet geven.”

Kort gezegd – en met inachtneming van de vergankelijkheid van vorm - lijkt de discussie neer te komen op de vraag: wil Ajax starten met een spits die de tegenstander uitput, of met een spits die makkelijker scoort? Arno Vermeulen zou het wel weten: “Je hebt twee specialisten in een voetbalteam: de keeper en de spits. De spits staat er in principe alleen maar in om goals te maken. Met alle respect, maar Brobbey heeft nul doelpunten gemaakt dit seizoen. Je hebt een andere spits die veel makkelijker scoort. Dan neem je hem toch?” Janssen zou Brobbey blijven opstellen, maar moet toegeven: “Die kans die hij miste tegen Heracles, had Weghorst gemaakt, honderd procent.”

Vind jij dat Wout Weghorst de eerste spits van Ajax moet zijn? Laden... 44.2% Ja, hij presteert beter dan Brobbey 35.2% Nee, Brobbey verdient meer kansen 20.6% Farioli moet rouleren 642 stemmen

