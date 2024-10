'Wij waren met Go Ahead Eagles blij dat hij een basisplaats had bij Ajax'

De roep om een basisplek voor klinkt steeds luider bij Ajax, maar Paul Simonis betwijfelt of de Amsterdammers er verstandig aan doen om uit de basis te halen. Simonis was als trainer van Go Ahead Eagles juist blij toen Weghorst op 21 september tegen zijn ploeg zijn enige basisplaats van het seizoen had (1-1).

“Wij speelden onlangs tegen Ajax en toen startte Weghorst. Nou, daar waren wij blij mee”, erkent Simonis zondagavond bij Studio Voetbal. De trainer vergelijkt Weghorst met Brobbey en vindt de routinier op bepaalde punten minder. “In het druk zetten, alles eromheen als spits, dat is wel een stuk minder. Later kwam Brobbey erin, met Klaassen, en toen kantelde de wedstrijd wel. Toen kreeg je snelheid en diepgang. Toen kreeg je gasten die echt het gevecht aangingen.”

Weghorst was als invaller van grote waarde in de laatste twee competitieduels van Ajax. Hij was in zes minuten tegen FC Groningen (3-1 zege) goed voor een goal en assist en scoorde zondag tegen Heracles Almelo (3-4 zege) tweemaal in 31 minuten. “Niks ten nadele van Weghorst, want hij deed het vandaag ook weer geweldig en was megabelangrijk. Maar ik heb ook de andere kant gezien, dus dat hij startte en Brobbey erin kwam.”

LEES OOK: Ibrahim Afellay schrikt bij Heracles - Ajax: 'Werkweigering! Hij heeft nog net geen popcorn erbij'

Simonis geeft toe dat hij in het algemeen een liefhebber is van Brobbey. “Ik ben wel gekleurd, want ik ben een fan van Brobbey. Ik heb in mijn carrière als jeugdtrainer wel dertig keer tegen Brobbey gespeeld. Toen was hij niet te houden, echt niet te houden. Het was bijna lachwekkend. De spelers hingen bijna om zijn nek.”

