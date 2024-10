Ibrahim Afellay schrikt bij Heracles - Ajax: 'Werkweigering! Hij heeft nog net geen popcorn erbij'

Ibrahim Afellay is uiterst kritisch op de loopactie van Daniël van Kaam in de aanloop naar het doelpunt van in het duel tussen Heracles Almelo en Ajax (3-4). Voorafgaand aan de 1-1 van Klaassen werd Van Kaam in zijn rug verrast door Klaassen.

Klaassen scoorde met een schot van dichtbij, nadat een inzet van Bertrand Traoré werd geblokt door Ivan Mesik. Opvallend was dat Klaassen ervoor koos om naar rechts richting de tweede paal te bewegen. Hij voelde schijnbaar aan dat de bal daar terecht kon komen. Dat gebeurde ook, maar Van Kaam was toen nergens meer te bekennen.

“Als je ziet hoe die middenvelder op z’n elfendertigst terugloopt… Moet je eens kijken waar Klaassen vandaan moet komen”, zegt Afellay zondagavond bij Studio Voetbal. “Je weet dat het gevaarlijk wordt als Klaassen de zestien in loopt. Dit is gewoon werkweigering. Hij wandelt gewoon terug. Als Klaassen in de zestien is, dan moet je daar gewoon bij zijn. Want het is een verschrikkelijk mooie kwaliteit van deze speler. Wat is hij toch belangrijk voor dit Ajax.”

De houding van Van Kaam kan Afellay allerminst bekoren. “Het ontbrak nog net niet aan popcorn bij hem. Hij wandelde gewoon terug! Hij had nog een voorsprong. En in plaats van dat hij aanzet, doet hij dit… Bizar.”

