'Ajax moet per 6 april 2025 nadrukkelijk vrezen voor vertrek sterspeler'

Mocht terugkeren naar Engeland, dan is het financieel gunstig om dat na 6 april 2025 te doen. Vanaf die datum mag de aanvoerder van Ajax de miljoenen euro’s die hij opstreek in Saoedi-Arabië onbelast meenemen naar huis, weet Het Parool.

De 34-jarige Henderson speelt sinds januari 2024 voor Ajax. Hij kwam over van Al-Ettifaq. "Destijds was het voor Henderson moeilijk om terug te keren in Engeland vanwege bepaalde belastingregels na zijn tijd in Saudi-Arabië”, schreef The Sun eerder deze maand al. Inmiddels lijkt dus duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Als Henderson nu terugkeert in Engeland, moet hij belasting betalen over het geld dat hij verdiende in het Midden-Oosten.

Artikel gaat verder onder video

Vanaf 6 april hoeft dat niet meer, waardoor een terugkeer in Engeland realistischer lijkt. Er gaan al enkele weken geruchten dat de routinier weer in zijn thuisland wil voetballen. Zijn oude club Sunderland zou hem graag weer willen verwelkomen. Zelf vertelde Henderson, wiens contract doorloopt tot medio 2026, deze week aan Ajax Life dat het mogelijk is dat hij zijn carrière afsluit in Amsterdam. Maar Het Parool betwijfelt het.

LEES OOK: Kenneth Perez na zege Ajax: 'Hij is echt fenomenaal! Wie bedenkt dit?'

“Zou Henderson – hij heeft een contract tot 2026 – nog lang de scepter willen zwaaien bij Ajax? Zijn vrouw en drie schoolgaande kinderen van 11, 9 en 4 jaar wonen in Engeland, zo zei hij tegen het supportersblad Ajax Life. Dat is verre van ideaal”, weet de Amsterdamse krant. “Verder speelt waarschijnlijk mee dat Henderson na 6 april 2025 meer geneigd zal zijn terug te keren naar Engeland: vanaf die datum mag hij de miljoenen die hij opstreek in Saoedi-Arabië onbelast meenemen naar huis. Voor die tijd moet hij 45 procent afdragen, zo schrijft Engelse belastingwetgeving voor.”

Denk je dat Jordan Henderson volgend seizoen nog bij Ajax speelt? Laden... 15.3% Ja 84.7% Nee 445 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erwin van de Looi stapt boos op Wout Weghorst af: dit is wat hij zei tegen de Ajax-spits

Erwin van de Looi stapte zondagmiddag na afloop van Heracles Almelo - Ajax (3-4) het veld op om verhaal te halen bij Wout Weghorst.