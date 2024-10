Kenneth Perez na zege Ajax: 'Hij is echt fenomenaal! Wie bedenkt dit?'

krijgt een groot compliment van Kenneth Perez na de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Ajax. De middenvelder, die de 1-1 maakte in Almelo, beschikt volgens Perez over een buitengewoon goed vermogen om aan te voelen waar hij moet staan in het strafschopgebied.

Klaassen scoorde met een schot van dichtbij, nadat een inzet van Bertrand Traoré werd geblokt door Ivan Mesik. Opvallend was dat Klaassen ervoor koos om naar rechts richting de tweede paal te bewegen, terwijl Traoré vanaf de rechterflank juist naar binnen trok. “Mag ik nog heel even iets over de wedstrijd zeggen? Wat is Klaassen fenomenaal!”, jubelt Perez zondagavond bij Dit was het Weekend.

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft bijna niet meegedaan in de wedstrijd, je hebt ‘m bijna niet gezien. Maar hoe hij de eerste goal maakt… Kijk hoe hij loopt”, vervolgt de oud-middenvelder van Ajax. “Wie bedenkt nou dat de bal daar gaat komen? Traoré loopt helemaal naar de penaltystip, hij schiet, de bal komt tegen iemand aan, en wie staat er helemaal vrij? Klaassen! Van Kaam liet hem lopen en dacht ook: dat zal nooit lukken.”

Presentator Jan Joost van Gangelen ziet ook dat Klaassen vaak aanvoelt waar hij moet zijn. “Hij heeft een soort metaaldetector, lijkt het wel. Die gaat steeds harder piepen als hij in de buurt van de bal komt.” Perez ziet dat Klaassen zich in het algemeen eenvoudig staande houdt bij Ajax, nadat hij vorig seizoen bij Internazionale weinig in actie kwam. “In de Eredivisie is het heerlijk toeven voor hem. Hij heeft heel lang niet gespeeld, maar doet nu mee alsof hij nooit is weggeweest.”

Wie wordt dit seizoen clubtopscorer van Ajax? Laden... 7.4% Davy Klaassen 2.6% Bertrand Traoré 80.2% Wout Weghorst 0.2% Chuba Akpom 8.1% Brian Brobbey 0.4% Steven Berghuis 1.1% Iemand anders 459 stemmen

