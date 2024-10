Pasveer neemt journalist totaal niet serieus: ‘Heb jij er verstand van? Ik ga daar niet op in, hè’

moest zondagmiddag in de uitwedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo (3-4 zege) een werelddoelpunt van Mario Engels incasseren. De suggestie van verslaggever Leo Oldenburger dat de doelman van Ajax de treffer van Engels had kunnen voorkomen, wordt door Pasveer totaal niet serieus genomen.

Engels scoorde in de eerste helft wonderbaarlijk vanaf eigen helft. De middenvelder van Heracles zag Pasveer iets te ver voor zijn doel staan en zag zijn kans schoon om in één keer te schieten. De keeper van Ajax rende terwijl de bal van Engels onderweg was nog achteruit. Daarbij volgde hij de bal met zijn gezicht van het doel af.

“Je loopt een beetje schuin terug om de blik op de bal te houden. Had je anders kunnen teruglopen?”, stelt Oldenburger na afloop voor de camera van ESPN een inhoudelijke vraag aan Pasveer. “Nou, dan ben je de bal misschien helemaal kwijt. Dan staat het helemaal raar als je de bal niet meer ziet. Je moet wel weten welke richting de bal ongeveer op vliegt. Ik kon net mijn hand er niet goed achter krijgen om de bal tegen de houden. Goede goal”, reageert Pasveer.

“Je probeert het met je linkerhand. Ik heb van een keeperstrainer begrepen dat je met je rechterhand een grotere kans hebt om de bal over te tikken”, stelt Oldenburger. Pasveer neemt de inhoudelijk opmerking van de journalist echter totaal niet serieus: “Ik wilde net zeggen: heb jij nu ook al verstand van keepen, of? Daar ga ik verder niet op in, hè, lijkt mij”, aldus de routinier van Ajax.

Remko Pasveer is kritisch op zijn eigen ploeggenoot bij wereldgoal van Mario Engels🧐



"Wij geven een assist op hun, zo simpel is het" — ESPN NL (@ESPNnl) October 20, 2024

