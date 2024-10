‘Ajax onderneemt nieuwe stappen in de richting van Argentijns talent'

Het Argentijnse talent Santiago López wordt door scouts van Ajax nadrukkelijk in de gaten gehouden, meldt TyC Sports. De Amsterdammers zijn geïnteresseerd in het achttienjarige talent van CA Independiente en zou zelfs al navraag hebben gedaan naar de jongeling.

Vertegenwoordigers van Ajax zijn gesignaleerd op een veld in Lanús. Hoewel er nog geen concreet aanbod is gedaan door de Amsterdammers, hebben ze zich navraag gedaan naar López. Dat weet Martín Roldan van het Argentijnse TyC Sports te melden. Wel bevinden de gesprekken zich in een verkennende fase, zo liet hij weten bij het Independiente-fanmedium Rojos de Pasión.

López is een rechtsbenige aanvaller die bij voorkeur als linksbuiten speelt, maar eventueel ook in de spits uit de voeten kan. De jonge aanvaller verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Independiente tot eind december 2026 en speelde tot dusverre negen wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij één keer scoorde. Namens Argentinië Onder 17 kwam López de afgelopen jaren tot elf goals in 26 interlands.

Felle strijd om Santiago López

De interesse van Ajax in López sijpelde medio juli al door, toen bekend werd dat de Amsterdammers de talentvolle speler op de korrel hebben. De concurrentie is in ieder geval flink, want ook Brighton & Hove Albion, Juventus én Benfica zouden de jonge speler graag zien komen. Terwijl ook Inter Miami López in het vizier heeft.

Emisarios del #Ajax tras los pasos de Santiago López. Ayer estuvieron en la cancha de Lanús.



Por ahora no hubo oferta de ningún tipo, solo sondeos y averiguaciones.



Lo contó @MartinchoRoldan en la previa de @rojosdepasionok. #Independiente pic.twitter.com/BZZbhcrAVy — Facundo Fazio (@FacuFazio91) October 19, 2024

