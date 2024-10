‘Vraagprijs Ajax voor Hato bekend, geïnteresseerde clubs moeten diep in de buidel tasten’

De kans is aanwezig dat Ajax spoedig gaat verlaten. Zowel Juventus als Real Madrid zouden interesse hebben in de pas achttienjarige verdediger. Wel zullen de Europese grootmachten een flink bedrag op tafel moeten leggen, aangezien Ajax een bedrag van minstens dertig miljoen euro verlangt voor het talent, zo meldt Calciomercato.

Vorige week maakte transferjournalist Nicolò Schira bekend dat Juventus nadenkt over de komst van Hato. Nu bevestigt ook Calciomercato deze interesse van de Italiaanse recordkampioen in de jongeling. De club uit Turijn was in eerste instantie van plan pas aan het einde van het huidige seizoen toe te slaan, maar kan nu niet uitsluiten in de winter een poging te ondernemen.

Mocht Juventus een poging gaan doen bij Ajax voor Hato, zal het een flink bedrag moeten ophoesten. Ajax heeft namelijk een prijskaartje van dertig miljoen euro om de nek van de jonge verdediger gehangen. Pas vanaf dat bedrag zullen de Amsterdammers biedingen in overweging gaan nemen. In de Johan Cruijff ArenA zijn ze wel al op de hoogte van de interesse van De Oude Dame, aangezien dit tijdens het bespreken van de huurdeal van Daniele Rugani al ter tafel is gekomen.

Ook Real Madrid geïnteresseerd

Niet alleen Juventus heeft Hato op de korrel, maar ook Real Madrid, zo meldde MARCA afgelopen weekend. De Ajacied zou één van drie opties zijn om de defensie van de Madrilenen te versterken, die door blessures van David Alaba en Dani Carvajal flink is afgezwakt. In juli werd de jongeling ook al gelinkt aan de Spaanse kampioen nadat deze Leny Yoro was misgelopen.

