Francesco Farioli moet iets veranderen bij Ajax: 'Daarin zijn trainers best autistisch'

Kees Luijckx is niet zo te spreken over het roulatiebeleid van Ajax-trainer Francesco Farioli. De voormalig verdediger vindt dat de Italiaanse oefenmeester meer uitzonderingen zou moeten maken voor bepalende spelers in plaats van continu vast te houden aan zijn eigen filosofie.

In het programma Voetbalpraat van ESPN geeft Luijckx toe dat hij moeite heeft met het roulatiebeleid van Farioli. De Italiaan kiest regelmatig voor een gewijzigde opstelling of vroegtijdige wissels om zijn spelers op die manier fit genoeg te houden voor alles wat komen gaat dit seizoen: Als trainer zou ik zeggen: vandaag maak ik een uitzondering. Als je bent uitgeblonken, kan je de volgende wedstrijd op de bank beginnen. Ik zou wel willen zien dat hij een uitzondering maakt voor een speler die in topvorm is", geeft Luijckx aan.

Vooralsnog kiest Farioli daar niet voor en laat hij een speler als Brobbey, ondanks zijn prestaties op het veld, geen negentig minuten spelen. De laatste weken werd de spits van Ajax regelmatig rondom de 56e minuut naar de kant gehaald: "Ik geloof dat er meer is dan data. Farioli volgt te allen tijde zijn filosofie. Daarin zijn sommige trainers dan best autistisch", vindt de analist van de betaalzender.

Luijckx prijst de prestaties van Farioli

Over Farioli in het algemeen is Luijckx overigens heel tevreden, zo wil de voormalig verdediger benadrukken: "Ik vind dat Farioli een team met heel bereidwillige spelers heeft gesmeed. Defensief zijn ze veel sterker en stabieler geworden", ziet de analist.