Brian Brobbey: 'Ik moet nadenken over wat ik zeg, maar hij is verder dan Mika Godts'

denkt dat voetballen in het Nederlands elftal voor hem makkelijker is dan bij Ajax, zo geeft de aanvaller toe in gesprek met De Telegraaf. De aanvalsleider wil daarmee niet negatief zijn richting zijn Amsterdamse werkgever, maar denkt wel dat de vork zo in de steel steekt.

"Nu moet ik even heel goed nadenken wat ik kan zeggen", reageert Brobbey in gesprek met Ajax-volger Mike Verweij, als hij wordt gevraagd of het in Oranje makkelijker voetballen is dan bij Ajax: "Het is natuurlijk anders. Iedereen heeft andere kwaliteiten. Cody Gakpo is op dit moment bijvoorbeeld wat verder dan Mika Godts", legt de aanvaller van de Amsterdammers uit. "Dat is niet negatief naar Ajax, maar het hogere niveau maakt het misschien wel wat makkelijker, ja. Bijna iedereen hier speelt in de top.”

Onlangs resulteerde zijn samenspel met zijn collega-internationals in een fantastische wedstrijd van Brobbey. Het wordt lastig om dat kunstukje over te doen tegen de Duitsers, zo denkt de Ajacied: "Ik denk dat ze me nog niet kenden, maar nu wel. Daardoor zal het nu ook vast wel iets moeilijker worden", verwacht de aanvaller, die zelf nog niet weet of hij dit keer wéér tegen Duitsland mag starten: "Hongarije of Duitsland maakt me eigenlijk niet uit. Maar Duitsland is wel een heel mooie wedstrijd", geeft de spits toe. "Ik denk dat Antonio Rüdiger nu speelt?", bereidt Brobbey zich alvast voor op zijn eventuele directe tegenstander in het veld.

In gesprek met De Telegraaf ging Brobbey ook in op de kritiek die oud-voetballer Marco van Basten onlangs in het programma Rondo op Ziggo Sport over hem had. Lees dat interview hier.

