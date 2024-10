Brobbey lacht om kritiek Van Basten: 'Hij blíjft maar over me praten'

kan lachen om de aanhoudende kritiek van Marco van Basten. De oud-bondscoach was maandagavond in Rondo - bepaald niet voor het eerst - hélemaal niet te spreken over de spits van Ajax en het Nederlands elftal.

"Hij is niet een ‘coole afmaker’, daarin is hij niet goed. Hij werkt hard en is een goed aanspeelpunt, maar geen geraffineerde jongen en ook geen slimme voetballer. Hij heeft met alles en iedereen ruzie en is altijd in duel. Altijd duwen en trekken en dat is niet slim", sprak Van Basten onder meer in het praatprogramma op Ziggo Sport. "Het zou ook een kracht moeten zijn dat hij technisch goed en slim is. Dat moet je als spits hebben, maar dat is ver te zoeken bij hem", klonk het even later, waarna Van Basten de jeugdopleiding van Ajax verantwoordelijk hield voor dit 'gebrek' bij de aanvaller.

Brobbey staat een dag later, vlak voordat de training van het Nederlands elftal begint, de pers te woord. De 22-jarige aanvaller blijkt te kunnen lachen om de aanhoudende kritiek van San Marco: "Meneer Van Basten blíjft maar over me praten", wordt Brobbey geciteerd door NU.nl. "Hij heeft denk ik al vijftig keer hetzelfde over me gezegd. Nee, dat irriteert helemaal niet. Hij vindt me denk ik toch een leuke of interessante speler of jongen. Anders praat je niet zo vaak over me", laat de Ajax-speler optekenen.

Brobbey over vroegtijdige wissels: 'Dat is ook niet leuk, hè?'

De kritiek op Brobbey komt onder andere voort uit het feit dat hij in de Eredivisie nog altijd droogstaat. Dit seizoen was het alleen in het thuisduel met Jagiellonia Bialystok, in de play-offs om een plek in de competitiefase van de Europa League, een keertje raak voor de spits. Brobbey tekende in dat duel voor de 3-0 eindstand in Amsterdams voordeel. Wat bovendien opvalt, is dat trainer Francesco Farioli zijn eerste spits steevast vroegtijdig wisselt. "Dat is niet leuk hè, zeker als je nog niet hebt gescoord", zegt Brobbey. "Maar ik zou ook niet alleen het laatste kwartier willen spelen. Al krijg je dan wel veel meer ruimte, begrijp je? Maar die doelpunten komen wel", belooft de spits.

