Van Basten over Ajax-speler: ‘Hij heeft ruzie en problemen met alles en iedereen’

staat nog altijd droog in het nieuwe seizoen en heeft mede daardoor opnieuw kritiek ontvangen van Marco van Basten. De analist van Rondo, die vaker hard is geweest voor de spits van Ajax, velt opnieuw een pijnlijk oordeel voor Brobbey.

“Hij is niet een ‘coole afmaker’, daarin is hij niet goed. Hij werkt hard en is een goed aanspeelpunt, maar geen geraffineerde jongen en ook geen slimme voetballer. Hij heeft met alles en iedereen ruzie en is altijd in duel. Altijd duwen en trekken en dat is niet slim”, begint Van Basten. “Dat is juist zijn kracht, toch?”, onderbreekt Youri Mulder.

“Het zou ook een kracht moeten zijn dat hij technisch goed en slim is. Dat moet je als spits hebben, maar dat is ver te zoeken bij hem”, reageert spits. “De opleiding van Ajax is aanspreekbaar hiervoor, want wat hebben ze in godsnaam met die jongen uitgespookt in al die jaren? Hij is sterk en explosief, maar technisch is hij ondermaats”, gaat Van Basten verder.

De oud-spits denkt dat Wout Weghorst de zaken beter voor elkaar heeft dan Brobbey, ook al speelde laatstgenoemde volgens zijn collega’s bij Rondo een goede wedstrijd tegen Duitsland. “Maar toen heeft hij ook alleen maar ‘sleurwerk’ verricht. Weghorst heeft het aan de bal makkelijker. Ik zit hier niet om Brobbey af te keuren, maar als je ziet wat Weghorst doet als hij erin komt… hij maakt een doelpunt en geeft een assist (tegen FC Groningen, red)”, sluit Van Basten af.

