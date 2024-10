Potentiële goudmijn gespot bij Ajax - Groningen: ‘Ze kunnen heel veel geld aan hem gaan verdienen’

was zondagavond één van de blikvangers tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (3-1). De aanvaller van de promovendus bracht zijn ploeg op gelijke hoogte met een doelpunt in minuut 69 en krijgt van John van Loen een uitverkiezing in het Elftal van de Week van De Telegraaf.

Schreuders profiteerde van geschutter in de achterhoede bij Ajax en zette de 1-1 op het bord. Lang leek het erop dat Groningen door deze treffer een punt overhield aan de uitbeurt in Amsterdam, totdat Wout Weghorst zijn klasse liet zien. De boomlange spits wist zich in de slotfase van het duel te ontpoppen tot held van Ajax met een doelpunt en assist, waardoor de drie punten in de Johan Cruijff ArenA bleven.

Ondanks de nederlaag vindt Schreuders zichzelf terug in het Elftal van de Week. “Die jongen is áltijd bezig, in beweging en heeft een goede techniek. Dat is een pareltje voor FC Groningen, waar ze nog wel eens heel veel geld aan kunnen verdienen”, zegt voormalig voetballer Van Loen. “Ze hadden Ajax echt pijn kunnen doen, maar het is kenmerkend voor een jonge ploeg dat dit dan nog net niet lukte”, gaat de oud-aanvaller verder.

Ook Weghorst in Elftal van de Week

Ook Weghorst heeft een plekje in het Elftal van de Week verdiend. “Hij bracht écht iets teweeg en haalde voor Ajax gewoon drie punten binnen met zijn goal en assist in vijf minuten tegen FC Groningen. Hij heeft een beetje hetzelfde als ik vroeger had: je mag hem of je mag ’m niet”, stelt Van Loen.

‘Supercarrière voor Weghorst’

“Hij is lang, niet heel technisch, maar houdt een bal bij zich, houdt mensen bezig en is voor de goal. Een spits die altijd in de zestien is of komt, is levensgevaarlijk. Dat steekpassje als assist op Akpom? We moeten niet te gek doen, maar natuurlijk kan hij ook wel voetballen, anders heb je niet zo’n supercarrière”, voegt de 59-jarige oud-trainer toe.

