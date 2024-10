Farioli komt met update: 'Hij helpt ons, ook al speelt hij niet'

Francesco Farioli heeft na de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (3-1) een update gegeven over de blessurestatus van . De linkspoot ontbreekt nog altijd op het veld, maar levert een belangrijke bijdrage in de kleedkamer, zo geeft de Italiaanse oefenmeester aan op de persconferentie.

Berghuis raakte in aanloop naar de return tegen Jagiellonnia Bialystok in de voorronde van de Europa League geblesseerd aan zijn knie en staat al enkele weken langs de kant. “Hij werkt hard aan zijn herstel om zo snel mogelijk weer fit te zijn. Hij is weer op het veld begonnen”, reageert de Ajax-trainer op een vraag van Mike Verweij van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“We moeten echt op z’n gevoel af gaan. Volgens mij heeft hij maandag of dinsdag een nieuwe scan om te zien wat de situatie is. Maar hij is absoluut gemotiveerd om weer deel uit te mogen maken van het team. Hij helpt ons, ook al speelt hij niet”, gaat Farioli verder.

De Italiaan kan nog niet onthullen wanneer Berghuis weer terugkeert binnen de lijnen. “We weten niet wanneer hij terug is, maar ik wil hem wel binnen enkele weken terug hebben. Het is ook afwachten hoe zijn volgende MRI-scan gaat”, sluit de trainer van Ajax af.

Berghuis is een van de spelers die de kar moet trekken bij Ajax, maar staat alweer zeven achtereenvolgende wedstrijden langs de kant. De oud-speler en aanvoerder van Feyenoord speelde pas twee duels in de Eredivisie, waarin hij goed was voor één assist.