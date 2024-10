Jubelstemming bij Ajax, maar één speler ‘zit nu met een klotegevoel in de kleedkamer’

Marciano Vink veronderstelt dat na de spectaculaire overwinning van Ajax op FC Groningen (3-1) toch met een ‘klotegevoel’ in de kleedkamer zit. De spits werd opnieuw vroegtijdig gewisseld door hoofdtrainer Francesco Farioli en zag zijn concurrenten Wout Weghorst en Chuba Akpom als invallers scoren.

Brobbey kende zondag opnieuw een teleurstellende wedstrijd. De aanvalsleider van Ajax verzorgde halverwege de eerste helft weliswaar de assist bij de openingstreffer van Davy Klaassen, maar wist opnieuw niet te scoren. Daardoor staat Brobbey na vijf optredens dit seizoen in de Eredivisie nog altijd droog.

Brobbey werd in de 59ste minuut van de wedstrijd naar de kant gehaald door Farioli, ten faveure van Chuba Akpom. De Oranje-international werd afgelopen donderdag in de Europa League tegen Slavia Praag (1-1) en vorige week tegen RKC Waalwijk (0-2 overwinning) ook al voor het verstrijken van het uur gewisseld.

Aletha Leidelmeijer spreekt na afloop bij ESPN van ‘het gelijk van Farioli’, omdat zowel Weghorst als Akpom als invaller wist te scoren. Vink is het daar echter niet volledig mee eens. “Als dit het beleid is, wat doe je dan met het talent Brobbey? Geloof me, elke speler heeft dit: als je steeds gewisseld wordt op de momenten dat het even niet gaat, omdat je een paar kansen hebt gemist…”

“Ik ken spitsen die missen zes kansen en scoren twee keer. Niemand praat dan meer over de gemiste kansen. Die twee goals tellen voor het publiek”, vervolgt Vink. “Brobbey komt niet tot die twee goals en daar wordt hij dan na zestig minuten op afgerekend. Hij zit met een klotegevoel in de kleedkamer”, denkt de oud-voetballer.

“Maar aan de andere kant is het ook wel weer zo dat de voetballerij hard is”, gaat de analist verder. “Als club en ploeg ben je hier super blij mee, maar ik kan me voorstellen dat het als speler vervelend is als jouw vervanger het op dat moment goed doet. Brobbey heeft het niet fantastisch gedaan vandaag, maar hij heeft het ook niet slecht gedaan.”

