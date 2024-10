ArenA klapt handen stuk bij Ajax - FC Groningen, maar ESPN houdt buiten beeld waarom

Ajax is om 16.45 uur begonnen aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. In de negende minuut klonk er plots groot applaus in de Johan Cruijff ArenA, vanwege de aanwezigheid van Ryan Gravenberch in het stadion.

ESPN hield de aanwezigheid van Gravenberch buiten beeld, maar Ajax Life weet op X te melden dat het applaus dat in de negende minuut klonk toekwam aan de middenvelder van Liverpool. Gravenberch is momenteel in Nederland en zal zich maandag bij het Nederlands elftal melden om zich voor te bereiden op de Nations League-duels met Duitsland en Hongarije.

Gravenberch is een jeugdexponent van Ajax en speelde tussen 2010 en 2022 voor de Amsterdamse club. Hij verkaste daarna naar Bayern München en is sinds vorig jaar actief bij Liverpool. Onder leiding van hoofdtrainer Arne Slot maakt de middenvelder dit seizoen grote indruk bij the Reds, die na zeven duels koploper zijn in de Premier League.

In de 36ste minuut van de wedstrijd werd Gravenberch, samen met zijn broer Denzel Gravenberch van FC Den Bosch, alsnog in beeld gebracht door ESPN. Commentator Teun de Boer verklapte dat de middenvelder van Liverpool dit weekend een eigen Cruyff Court heeft mogen openen, omdat hij in het seizoen 2021/22 bij Ajax werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

Applaus in de Johan Cruijff Arena. Waarom? Gravenberch verschijnt op de schermen. Goed je te zien, Ryan! Tweede helft invalbeurtje? #ajagro — Ajax Life (@ajaxlife) October 6, 2024

