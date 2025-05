Willem II eindigt onder degradatiestreep, boze fans laten wedstrijd staken

Willem II kan zich niet meer rechtstreeks handhaven in de Eredivisie. Na de verloren wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-2) is de veilige vijftiende plaats definitief uit zicht. Het duel eindigde in mineur, want met nog een minuut te spelen werd er tijdelijk gestaakt, vanwege bekers op het veld. Willem II heeft nog wel wat om voor te spelen, want directe degradatie is nog steeds mogelijk.

Voorafgaand aan de 32ste wedstrijd van het seizoen gold er één opdracht voor Willem II: niet verliezen. Bij gelijkspel of winst zou de vijftiende plek, hoewel de kans klein zou zijn, nog steeds in zicht zijn. De grote rivaal NAC Breda stond zeven punten voor.

Willem II begon matig aan de wedstrijd. In de zestiende minuut kwam Heracles al op voorsprong via Ivan Mesík. De Tilburgers waren tijdelijk gered, toen Jeremy Bokila na rust gelijkmaakte. In de 66ste minuut werd het lot van Willem II dan toch bezegeld, toen Jizz Hornkamp de winnende penalty binnenschoot. Amine Lachkar veroorzaakte de strafschop met een domme overtreding op Mats Rots.

Tijdelijke staking



Aan het eind werd de wedstrijd nog tijdelijk gestaakt. Willem II-supporters gooiden een flink aantal bekers bier naar Heracles-speler Suf Podgoreanu, die provocerend zijn gewonnen inworp vierde. De tribunes stroomden leeg, want zodra de wedstrijd hervat zou worden, zouden er nog zeventig seconden te spelen zijn.

NAC, NEC en PEC veilig

Voor Willem II is het met nog twee wedstrijden te gaan onmogelijk om NAC Breda nog in te halen. De neutrale kijker kan dus niet gaan genieten van een extra beladen NAC - Willem II in de laatste speelronde. Ook NEC Nijmegen en PEC Zwolle zijn na het verlies van Willem II definitief zeker van lijfsbehoud.

Directe degradatie

Met het mislopen van directe handhaving hoeft Willem II nog niet eens het ergste te hebben gehad. Het halen van de play-offs om lijfsbehoud is namelijk nog niet zeker. Almere City en RKC Waalwijk hebben nog drie wedstrijden te spelen en staan respectievelijk vijf en zes punten van de play-off-plaats. Mogelijk moet Willem II dus nog vol aan de bak in de laatste twee duels.

