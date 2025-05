'AZ-spelers maken foto in kleedkamer na trieste gebeurtenissen'

De Supportersvereniging AZ heeft een open brief gepubliceerd richting Go Ahead Eagles. In de brief, die is geadresseerd aan algemeen directeur Jan-Willem van Dop, wordt toegelicht wat zich na afloop van de wedstrijd van zondag afspeelde. Ook wordt schande gesproken van een spreekkoor richting .

In de 41ste minuut, naar de leeftijd van de overleden fan, zong het AZ-publiek ‘You’ll Never Walk Alone’. Ook klonk applaus in het stadion. “Tijdens de eerste helft hielden tientallen AZ-supporters een spandoek omhoog om een overleden collega-supporter te herdenken. De actie kreeg applaus, ook van een deel van het Go Ahead Eagles-publiek. Een deel echter scandeerde: ‘Wouter (Goes) is de volgende’”, schrijft de supportersvereniging in de brief.

Artikel gaat verder onder video

“Vervolgens werd één van onze spelers racistisch bejegend door in elk geval één Go Ahead Eagles-supporter aan de lange zijde; de beelden kunt u overal op het internet zien. Na de wedstrijd wilden onze spelers de 0-3 overwinning vieren bij het uitvak. Dat werd hen belet door stewards van Go Ahead Eagles. Waarom, dat was voor ons volstrekt onduidelijk”, vervolgt men.

© Imago

Na afloop wilden de spelers van AZ een foto maken met het spandoek, voor het uitvak. Die afspraak zou voor de wedstrijd al zijn gemaakt met de spelers. “Dat zou hen helpen, het verlies te verwerken. Ook dat werd tegengehouden door stewards van Go Ahead Eagles. Op de dag van de nationale dodenherdenking. Toen de spelers het spandoek alsnog wilden uitrollen, kwamen Go Ahead-supporters vanaf de lange zijde het veld op en probeerden het spandoek, met daarop de tekst ‘Rust zacht’, te bemachtigen.”

'AZ-spelers moeten foto maken in kleedkamer'

“Het is in eerste instantie aan ingrijpen van AZ-spelers te danken, dat dat niet gelukt is. Ook hier spreken de beelden voor zich. De AZ-spelers hebben toen, om hun belofte gestand te doen, de foto moeten maken in de kleedkamer. En niet voor het uitvak, met de maatjes van de overleden supporter”, zo stelt de supportersvereniging. “Als AZ-supporters, als voetbalsupporters en ook als mensen, zijn wij diep teleurgesteld in het gedrag van deze mensen.”

In de brief, die op maandag is verstuurd, spreekt de vereniging de hoop uit dat Van Dop ‘’afstand doet van dit soort acties en passende maatregelen neemt tegen de betrokkenen in deze vervelende incidenten'. Go Ahead heeft de namen van twee fans - de jongen die zich racistisch uitte en een man die het veld op kwam - doorgegeven aan de KNVB. De voetbalbond liet al weten dat de fans kunnen rekenen op een stadionverbod van vijf jaar en een boete.

Meest trieste moment van vandaag toch wel: hele stadion klapt in de 40ste minuut voor een veel te vroeg overleden supporter. Tokkies achter de goal: ‘Wouter is de volgende’. Over een goed antwoord gesproken…#gaeaz — MasterMartens (@VurigeVlaar) May 4, 2025

➡️ Meer nieuws over Go Ahead Eagles - AZ

👉 Naast racistische fan nog iemand met 'misselijk gedrag' bij Go Ahead - AZ 🔗

👉 Llansana onthult: 'Weet je wat de grap is? Goes zei op het veld...' 🔗

👉 Martens zit vol frustraties: 'Als je ziet wat er bij Ajax en PSV gebeurt...' 🔗

👉 Nijhuis negeert opvallend voorstel Deijl om Go Ahead - AZ in toom te houden 🔗

👉 Goes scoort en heeft boodschap voor Go Ahead-fans: 'Dit verzin je niet' 🔗