Naast racistische fan nog iemand met 'misselijk gedrag' bij Go Ahead - AZ

De analisten van ESPN hebben zich gestoord aan het gedrag van enkele supporters van Go Ahead Eagles tegen ESPN. Kenneth Perez zag een fan die het publiek van AZ uitdaagde, terwijl Kees Kwakman de aandacht vestigt op een supporter die zich racistisch uitte richting Ibrahim Sadiq.

Perez opent door te zeggen: “Er was één moment waar ik zó misselijk van werd.” Hij doelt daarmee op onrustige momenten tussen de supportersgroepen. “Blijf nou rustig. Dan zie ik zo’n supporter van Go Ahead… Er staat een hek tussen ze, maar een supporter gebaart dan met zijn handen: ‘Kom maar!’ Daar word ik zó misselijk van.”

Ook was er een racistisch incident op de tribune, stipt Kwakman aan. Een Go Ahead-fan maakte apengebaren en oerwoudgeluiden richting AZ-speler Sadiq. Volgens presentator Milan van Dongen is de fan geïdentificeerd, tot opluchting van Kwakman. “Hartstikke goed. Dat kon ook niet anders, want hij was goed in beeld.”

LEES OOK: Llansana onthult opvallende uitspraak Wouter Goes op het veld

Na afloop van de wedstrijd kwamen ook enkele fans het veld op. Wat er daar gebeurde? “De supporters van AZ toonden een spandoek, dat daarna naar hun eigen spelers werd gegooid. De spelers van AZ dreigden het doek te verliezen aan supporters van Go Ahead Eagles, maar bleven het verdedigen”, aldus het account Voetbal Ultras.

