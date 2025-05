Nieuwe beelden: racisme bij Go Ahead Eagles - AZ

Een supporter van Go Ahead Eagles heeft zich op racistische wijze geuit tijdens de wedstrijd tegen AZ. Hij maakte apengebaren richting AZ-aanvaller Ibrahim Sadiq.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd raakten Kees Smit (AZ) en Enric Llansana (Go Ahead) verwikkeld in een duel, waarna Smit een duw uitdeelde aan Llansana. Vervolgens liepen de emoties bij sommige spelers hoog op, bijvoorbeeld bij Victor Edvardsen, die een gebaar maakte waarmee hij ogenschijnlijk uitbeeldde ‘neer te kijken’ op Sadiq.

Een aanwezige supporter die de gebeurtenissen van dichtbij zag, vond het nodig om apengebaren en oerwoudgeluiden te maken richting Sadiq. Een tv-kijker schrijft op X: “KNVB, a.u.b. een stadionverbod voor altijd geven.” Een ander voegt toe: “Levenslang stadionverbod. Als Deventenaar vind ik dit wel heel triest.”

➡️ Meer nieuws

👉 Onthuld: dit zei Wouter Goes tegen penaltynemer Julius Dirksen 🔗

👉 Maaskant schetst somber perspectief voor bekerwinnaar Go Ahead 🔗

👉 De Busser verdient grof geld met weddenschap voor bekerfinale 🔗

👉 Valentijn Driessen heeft onheilspellende boodschap voor Go Ahead na bekerzege 🔗

👉Belgische media schrijven allemaal hetzelfde over AZ - Go Ahead 🔗