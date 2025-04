De Busser verdient grof geld met weddenschap voor bekerfinale

De spelers van Go Ahead Eagles hadden in de week in aanloop naar de bekerfinale een weddenschap afgesloten met elkaar, zo vertelt doelman op de persconferentie na afloop. Voor iedere gemiste strafschop op de training, moest er tien euro in een potje worden gedaan. De sluitpost onthult een aardig bedrag bij elkaar te hebben gekeept.

Go Ahead Eagles legde maandagavond beslag op de KNVB Beker ten koste van AZ. De Deventenaren leken op een nederlaag af te koersen, maar een benutte strafschop van aanvoerder Mats Deijl in minuut 99 dwong verlenging af. Daarin werd niet meer gescoord, waarna De Busser zich ontpopte tot de grote man met twee gestopte strafschoppen in de penaltyreeks. Op de persconferentie na afloop van het duel wordt de doelman gevraagd zijn reputatie bij penalty’s.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen trekt meteen fel van leer tegen bargast Vandaag Inside: 'Totale misrekening'

“Ik zat er deze week op de training wel lekker in, moet ik zeggen”, begint de Belg. De Busser legt vervolgens uit dat de selectie afgelopen week een weddenschap had afgesloten. “We deden afgelopen week op de trainingen een tientje voor elke gemiste penalty. Ik heb toch aardig wat geld in de groepspot gebracht”, voegt de doelman daar met een lach aan toe.

LEES OOK: Maarten Martens reageert op wangedrag Wouter Goes

Bij de spelers van Go Ahead Eagles was het vertrouwen groot dat ze bij een strafschoppenreeks als winnaars van het veld zouden stappen. “Op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar: houd gewoon dat gelijkspel, dan laten we het op penalty’s afkomen. ‘Pak je er twee, ben je het mannetje’, zei Mats tegen mij.” Deijl, die naast De Busser zit bij de persconferentie, kan zijn lach niet inhouden. “Het kwam precies zo uit”, aldus de aanvoerder.

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

👉 Van der Vaart schokt tafelgenoot met opmerking over penaltyserie AZ - Go Ahead 🔗

👉 KNVB-blunder na finale? 'Het is bizar, we hebben het nog gevraagd!' 🔗

👉 Bekerwinnaar vernietigt Wouter Goes: 'Lekker huilen, klein kind' 🔗

👉 Van Basten ergert zich kapot tijdens bekerfinale en krijgt bijval van Hiddink: 'Word je misselijk van' 🔗

👉Zoveel geld krijgt Go Ahead Eagles na het winnen van de KNVB Beker 🔗