Zoveel geld krijgt Go Ahead Eagles na het winnen van de KNVB Beker

Go Ahead Eagles heeft maandagavond de KNVB Beker gewonnen. Na een heroïsche finale was de ploeg van trainer Paul Simonis na strafschoppen te sterk voor AZ. Naast de bekerwinst heeft Go Ahead Eagles zich ook nog eens verzekerd van een mooi bedrag aan prijzengeld én een ticket voor de competitiefase van de Europa League.

AZ en Go Ahead Eagles waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd en kregen beiden de mogelijkheid om op voorsprong te komen. De grootste kans was voor Troy Parrott, die op de vuisten van Eagles-doelman Jari de Busser stuitte. In de tweede helft kwamen de Alkmaarders op voorsprong nadat Parrott een penalty benutte. De Ierse spits miste in eerste instantie nog, maar mocht de penalty overnemen wegens te vroeg inlopen. Bij de herkansing faalde Parrott niet.

Artikel gaat verder onder video

Lang leek het erop dat AZ de bekerfinale zou winnen, maar in slotminuut van de negen minuten extra tijd in de tweede helft kreeg Go Ahead Eagles een penalty. Dit buitenkansje werd benut door rechtsback Mats Deijl. In de verlenging wisten beide ploegen niet te scoren, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Daarin groeide Go Ahead Eagles-doelman Jari de Busser uit tot grote held met het stoppen van twee penalty's.

LEES OOK: Go Ahead speelt om Johan Cruijff Schaal: wanneer, in welk stadion en wat is het prijzengeld?

Kassa voor Go Ahead Eagles

AZ bereikte de finale door onder meer FC Groningen en Heracles Almelo uit te schakelen, terwijl Go Ahead Eagles onder meer FC Twente en PSV uit het bekertoernooi te kegelen. Met het bereiken van de finale sprokkelden beide clubs al zo'n 290.000 euro (exclusief recettes) bij elkaar. Als bekerwinnaar heeft Go Ahead Eagles daar nog eens 412.500 euro (350.000 euro winstpremie en 62.500 euro livevergoeding) aan toegevoegd. Daarmee komt het totaal op 702.500 euro. Verliezend finalist AZ moet het doen met een extra 237.500 euro.

Prijzengeld TOTO KNVB Beker

Eerste ronde halen: 12.500 euro

Tweede ronde: 30.000 euro

Achtste finales: 50.000 euro

Kwartfinales: 80.000 euro

Halve finales: 130.000 euro

Verliezend finalist: 237.500 euro

Bekerwinnaar: 350.000 euro

LEES OOK: Jari De Busser valt stil na bekerfinale

Europa League zorgt voor extra inkomsten

De 412.500 euro voor de bekerwinst is natuurlijk een leuke bonus voor de penningmeester van AZ, maar er is ook een een ticket voor de competitiefase van de Europa League aan gekoppeld. De startpremie voor het tweede Europese toernooi bedraagt 4,31 miljoen euro.

Bovendien ben je in het Europese toernooi verzekerd van minimaal acht wedstrijden (vier thuis en vier uit). Bij een gewonnen wedstrijd wordt er nog eens 450.000 euro verdiend, terwijl een gelijkspel 150.000 euro oplevert. Daarnaast is er nog de zogenaamde 'ranglijstbonus. Als nummer laatst ontvang je minimaal 75.000 euro. Eindig je bijvoorbeeld als 24ste in de competitie, dan is dit bedrag al minimaal 975.000 euro. Tot slot krijgt iedere club ook nog een extra vergoeding op basis van waardebeoordeling, die is voor een Nederlandse club minimaal 297.000 euro.