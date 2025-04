KNVB-blunder na finale? 'Het is bizar, we hebben het nog gevraagd!'

AZ kan niet te lang treuren na de verloren bekerfinale, want donderdagavond wacht alweer de competitiewedstrijd tegen NAC Breda. Trainer Maarten Martens vindt het absurd dat zijn ploeg zo snel weer in actie moet komen.

Donderdag om 18.45 uur speelt AZ thuis tegen NAC. Dat is een kleine 70 uur na de verloren bekerfinale. “Dat is echt bizar”, zegt Martens tegen ESPN. “We wilden de wedstrijd eigenlijk later spelen, los van het resultaat hier. Daar is de KNVB niet in meegegaan. Het is best bizar dat je drie dagen na een bekerfinale alweer een Eredivisie-wedstrijd moet spelen. Ik vind dat heel bizar, maar we zullen het toch moeten doen.”

De analisten van ESPN geven Martens groot gelijk. “Het is bizar inderdaad”, reageert Kenneth Perez .”Stel je voor dat ze vandaag gewonnen hadden. Dan had je feestgevierd, was je gehuldigd… Dan zou de volgende wedstrijd ze misschien niet zoveel meer hebben uitgemaakt, omdat ze deze hadden gewonnen. Maar dit kan je toch niet vragen? De KNVB staat er om te springen om een club vrij te vragen als ze Europees willen spelen, en dit kunnen ze niet organiseren. Het zal waarschijnlijk wel weer met politie te maken hebben.” Ook Kees Kwakman erkent: “Martens heeft volkomen gelijk.”

Go Ahead kan wat langer herstellen van de finale. De ploeg van Paul Simonis komt zondag pas weer in actie: dan wacht de thuiswedstrijd tegen Almere City. Tussendoor, op woensdag, wordt de bekerwinnaar gehuldigd in Deventer.

