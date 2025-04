Bekerfinale krijgt vervelend staartje voor Wouter Goes

zorgde voor irritatie bij Go Ahead tijdens de penaltyserie waarmee de bekerfinale maandagavond werd beslist. De verdediger van AZ probeerde de concentratie van de spelers van Go Ahead te breken.

Goes kreeg tijdens de penaltyserie een gele kaart van arbiter Danny Makkelie. Dat was zijn tweede gele kaart, want in de reguliere speeltijd had hij al een kaart gekregen nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit.

Toch hoefde Goes het veld niet te verlaten. Dat heeft te maken met een relatief recente spelregelwijziging. Sinds het seizoen 2020/21 worden gele kaarten die opgelopen zijn in reguliere speeltijd of de verlenging niet meer meegenomen naar de strafschoppenserie. Goes heeft dus formeel geen rode kaart gekregen.

Goes loopt schorsing op

Wat Goes precies deed om zijn tweede gele kaart te verdienen, was niet duidelijk. Wel is zeker dat de verdediger de eerste bekerwedstrijd van het nieuwe seizoen aan zich voorbij moet laten gaan, liet commentator Mark van Rijswijk weten.

