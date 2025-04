Succescoach Simonis laat monden openvallen met bijzondere uitspraak: 'Als ik minister zou zijn...'

Paul Simonis breekt dit seizoen door als coach van Go Ahead Eagles. Met een fris voetballend elftal neemt de trainer het komende maandag op tegen AZ in de bekerfinale. In gesprek met De Telegraaf doet hij vervolgens een opvallende onthulling.

Simonis was in het verleden als een coach bij jeugdelftallen van Sparta en asisstent bij Go Ahead en sc Heerenveen, maar is nu bezig aan zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijke. Daarbij krijgt hij een hoop complimenten voor het veldspel van de ploeg uit Deventer, dat bovendien met een bekerfinale in het verschiet en een huidige zevende plek kan spreken over een goed seizoen. Een vijfde eindnotering in de Eredivisie lijkt het hoogst haalbare (FC Twente heeft twee punten voorsprong op dit moment), maar dat zou een wereldprestatie zijn. Maar ook bij bekerwinst is het seizoen natuurlijk meer dan geslaagd.

De 40-jarige trainer had echter het ook prima gevonden als hij een onbekende trainer was gebleven, werkend met de jeugd. Hoofdtrainer in het betaald voetbal worden, hoefde voor hem niet per se. "Het is niet zo dat ik daar al twintig jaar van droomde. Die expliciete wens had ik niet. Ik had vrienden die expliciet zeiden dat ze de jongste trainer in het betaald voetbal wilden zijn of binnen tien jaar een Champions League-wedstrijd wilden coachen. Dat had ik niet zo. Ik vond het ook geweldig om als trainer in de jeugd te werken.”

Wat Simonis wel zeker wist, is dat hij iets in de sport wilde doen. Educatie vond de coach uit Leidschendam-Voorburg maar niks, wat blijkt uit enkele zeer opmerkelijke uitspraken. "Ik ben faliekant tegen het schoolsysteem van acht uur zitten per dag. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Als ik ooit nog minister word, dan schaf ik de scholen af en maak ik er speeltuinen van. Dat is misschien een beetje oneerbieding, maar acht uur zitten op een dag vind ik belachelijk. Dat lag me ook totaal niet."

