Ajax weigert werk te maken van terugkeer clubicoon: 'Vergeet het maar'

Een terugkeer van Simon Tahamata bij Ajax lijkt nog ver weg. Hoewel de oud-voetballer contact heeft gehad met Ajax, lijkt de club niet door te pakken. Tahamata weet nit wat Ajax precies wil, vertelt hij aan Ajax Showtime.

Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan was Tahamata tussen 2004 en 2009 en daarna van 2014 tot 2024 als techniektrainer actief in de jeugdopleiding van Ajax. Hij vertrok plotseling in maart 2024. Tahamata zette sinds zijn vertrek een voetbalschool in de Duitse hoofdstad Berlijn op. Hij uitte zich meermaals kritisch over de manier waarop Ajax met zijn clubiconen omgaat. Tot op heden liet Tahamata in het midden waarom hij niet meer in Amsterdam werkzaam is.

Marijn Beuker, directeur voetbalzaken bij Ajax, liet zich er vorige maand in het programma Goedemorgen Eredivisie over uit. “Met Simon zijn we goed in contact. Een terugkeer is iets om naar te kijken. Wat hij wil, wat willen wij en wat past? Laten we het daar eerst met hem over hebben”, zei Beuker.

Zelf is Tahamata nog niet zo onder de indruk. “Als ik de sociale media moet geloven, zit er een terugkeer in”, zegt hij. “Praten is één, maar doen is twee. Je kunt praten en zeggen: we hebben contact met Simon. Vergeet het maar. Ik ben alle mensen die mij gesteund hebben en willen dat ik terugkom heel erg dankbaar. Maar zij hebben hier niks over te vertellen, denk ik. De realiteit is namelijk anders.”

In totaal hebben drie clubs contact gezocht met Tahamata, waaronder Ajax. De andere twee clubs noemt hij niet bij naam. Wel is duidelijk dat Ajax niet te lang moet wachten. “Als ze niet doorpakken, wordt het moeilijk. Het zou gemakkelijker zijn als ik weet wat de club van mij wil. Willen ze of willen ze niet? Ik zou het wel willen, als zij een stap maken. Het moet wel van hun komen. Het is niet zo dat ik zit te bedelen. Dat hebben de sociale media er wel van gemaakt, maar ik niet.”

Vertrek van Tahamata doet pijn

Het vertrek van Tahamata bij Ajax gaat veel supporters van de recordkampioen van Nederland aan het hart. Dat de dribbelaar van weleer nog altijd populair is in Amsterdam, blijkt wanneer hij het wit-rood-wit aantrekt. Tahamata behoorde vorig jaar een aantal keer tot de selectie van de Ajax Legends, een selectie bestaande uit voormalig voetballers van de Amsterdamse profclub. Tahamata was onder meer van de partij in de wedstrijd tegen de Real Madrid Legends, die in het teken stond van het 125-jarig jubileum van Ajax.

