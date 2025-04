Ajax-kopstukken zaten 30 uur met Farioli in een kamer: dit is waarom

Voordat Francesco Farioli zich aan Ajax verbond, vonden uitvoerige gesprekken plaats met technisch directeur Alex Kroes. Na ‘dertig uur’ aan gesprekken, verdeeld over drie dagen, hadden beide partijen vertrouwen in een goede samenwerking. Dat vertelde Hans Kraay junior maandagavond bij Bar Laat.

Kraay was uitgenodigd om het succes van Farioli te duiden. Zelf was hij niet meteen overtuigd, toen Ajax op 23 mei bekendmaakte in zee te gaan met de Italiaan. “We kenden hem niet. Hij heeft geen grote voetbalachtergrond en is zelf geen topvoetballer geweest, maar keeperstrainer. Ik heb helemaal niets met keepers of met keeperstrainers.” Achter de schermen bij Ajax wist Farioli de (eventuele) twijfels echter weg te nemen. Ook de supporters van de Amsterdamse club staan vierkant achter de trainer.

“Ze zijn met hem meegegaan”, heeft Kraay gemerkt. “Het Ajax-DNA was frivool, aanvallend voetbal, hoog druk, de Johan Cruijff-filosofie. Na dat desastreuze vorige seizoen, waarin ze wekenlang bij de onderste zes stonden, is Farioli uitgenodigd door technisch directeur Alex Kroes. Ze hebben drie dagen in een hokje gezeten met alleen maar koffie, koffie en koffie. Ze hebben dertig uur gesproken en ze zijn samen tot de conclusie gekomen dat hij de beste man was voor het tussenjaar.”

'Tussenjaar was not done bij Ajax'

De analist maakte meteen duidelijk hoe ongebruikelijk het woord ‘tussenjaar’ klinkt. “Een tussenjaar! Ajax, een topclub, met een tussenjaar. Dat is not done. Maar hij heeft in dit tussenjaar op zijn manier, met redelijk defensief spel, alle Ajax-fans ervan overtuigd dat dit de manier is om te overleven.” Het tusssenjaar verliep een stuk succesvoller dan gehoopt: Ajax stevent af op de landstitel. Met nog vijf wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong op PSV negen punten.

