Op 27 oktober toonden de Ajax-fans hun ware gezicht: ‘Heeft écht mijn ogen geopend’

De landstitel nadert met rasse schreden voor Ajax. Zondag zette de ploeg van Francesco Farioli middels een uitoverwinning op Willem II (1-2) een nieuwe stap naar de 37ste titel. De enige kanttekening die vaak wordt geplaatst is de kritiek op het veldspel, maar Hans Kraay junior weet dat de meeste supporters van Ajax daar maling aan hebben.

Op 27 oktober, toen Ajax thuis al met 1-0 won van Willem II, wist Kraay genoeg. Na een moeizame wedstrijd, die werd beslist door een penalty van Davy Klaassen, maakten de spelers een ereronde en werden ze toegejuicht door de fans. Op dat moment was Ajax zes wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie. Binnen zes dagen na de zege op Willem II volgden óók overwinningen op Feyenoord (0-2) en PSV (3-2), waarna Ajax plots werd gezien als een mogelijke titelkandidaat.

Artikel gaat verder onder video

Bij Goedemorgen Eredivisie zei Kraay zondagochtend dat het thuisduel met Willem II ‘echt zijn ogen heeft geopend wat betreft de Ajax-supporters’. “Het was een afschuwelijke wedstrijd. Volgens mij hebben ze drie keer op doel geschoten (zeven keer, red.). Die hele ploeg werd met applaus geëerd en maakte een ereronde, alsof ze net met 7-1 van Feyenoord gewonnen hadden.”

© ESPN

'Ajax-fans gaan helemaal mee met Kroes en Farioli'

“Toen heb ik echt gerealiseerd en gezien dat de Ajax-supporters, die in het verleden – onder andere met Erik ten Hag – heel erg verwend zijn geweest, na het vorige seizoen alles accepteren, als er maar gewonnen wordt. Dat was na die wedstrijd zo ongelooflijk duidelijk. Na zo’n baggere thuiswedstrijd, met de hakken over de sloot, hyperventilerend de laatste twintig minuten tegen Willem II doorkomen… De thuissupporters hebben gezegd: ‘Wij gaan helemaal mee met de filosofie van Alex Kroes en Francesco Farioli. Het maakt niet uit hoe, als we maar bij de eerste twee eindigen’”, merkt Kraay op.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Marco van Basten spreekt zich uit over zijn eerdere kritiek aan het adres van Francesco Farioli: 'Wat ik heb gezegd..' 🔗

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗