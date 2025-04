Marco van Basten eerlijk over zijn kritiek op Farioli: 'Wat ik heb gezegd...'

Marco van Basten is niet van plan terug te komen op zijn eerdere uitspraken over Francesco Farioli. De voormalig profvoetballer van onder meer Ajax en AC Milan is in het recente verleden meermaals uiterst kritisch geweest op de hoofdtrainer van de Amsterdammers, maar realiseert zich dat ook hij ‘niet altijd de waarheid spreekt’. Van Basten stelt dat Farioli het op dit moment ‘hartstikke goed’ doet bij Ajax, maar weet als geen ander dat de stemming in het voetbal ook snel weer kan omslaan.

Farioli was nog niet eens aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax of Van Basten uitte al zijn vraagtekens bij de Italiaan. “Bij Ajax moeten er nu echt een paar dingen gebeuren. A, dat er wát gebeurt. Er wordt nu al twee, drie jaar alleen maar geluld en er gebeurt niks. En ze moeten wel met iets komen dat je zegt: daar hebben we vertrouwen in. Ik ken deze man niet. Ik zou toch wel wat meer zekerheid willen hebben in een goede trainer die al wat heeft gepresteerd, die capabel is om met een groep die niet zo goed is toch dat eruit te halen wat nodig is”, zo zei Van Basten in mei vorig jaar bij Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

Van Basten deed er in de maanden die zouden volgen nog een paar schepjes bovenop. De oud-trainer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal liet regelmatig doorschemeren niet onder de indruk te zijn van de werkwijze van Farioli. Van Basten zei in december vorig jaar bijvoorbeeld nog dat hij ‘liever iets anders kijkt’ dan een wedstrijd van Ajax en hekelde in februari dit jaar nog het wisselbeleid van de Italiaan. Hoewel Farioli sinds zijn aanstelling bij Ajax vaak onder vuur heeft gelegen, is hij met de club inmiddels hard op weg naar het landskampioenschap. Of Van Basten zijn uitspraken over Farioli terugneemt nu de Amsterdammers het zo goed doen? “Wat ik heb gezegd, heb ik gezegd. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd de waarheid spreek. Ik geef mijn mening. Soms klopt die, soms klopt die niet”, zo zei hij dinsdag voor de camera van FCUpdate.nl.

LEES OOK: Marco van Basten hekelt betaalzender: 'Waardeloos, écht slecht'

Van Basten was dinsdag aanwezig in het Olympisch Stadion voor de perspresentatie van de serie BASTA, de verfilming van de gelijknamige biografie over het leven van de oud-voetballer. “Farioli doet het hartstikke goed. Zolang hij wint, heb je vrienden en het gelijk aan je zijde. Dat heeft hij tot nu toe. Ik ben alleen maar blij dat het goed gaat met Ajax. Ik moet zeggen dat het de afgelopen jaren niet goed ging en dan is het gewoon niet leuk om te kijken. Langzamerhand wordt het ook goed bij Ajax”, aldus San Marco. Chris Peters, die in de serie BASTA de rol van Van Basten op zich neemt, is duidelijk fan van Farioli. “Ik vind dat Farioli absoluut moet blijven. Wat Marco zegt: hij blijft winnen. Ik zie echt geen reden om hem weg te sturen. Ik vind dat echt lariekoek eigenlijk”, zo liet de acteur er geen misverstand over bestaan.

Het volledige interview met Marco van Basten en Chris Peters zie je op YouTube.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗

👉 Een dag na de legendarische zege op Juventus telde Ajax vier miljoen euro voor 'de nieuwe Frank de Boer', die geen minuut speelde in het eerste elftal. 🔗