Marco van Basten hekelt betaalzender: 'Waardeloos, écht slecht'

Marco van Basten geeft in het Ziggo Sport-programma Rondo af op betaalzender Viaplay. De oud-topvoetballer is geabonneerd op de zender die onder meer het Premier League- en Bundesliga-voetbal in het pakket heeft, maar kon zondagochtend desondanks niet genieten van de eerste zege van Max Verstappen in het nieuwe Formule 1-seizoen.

Viaplay hanteert een nogal rigide beleid als het gaat om streamen via verschillende apparaten. Zo is het al langere tijd niet meer mogelijk om op één account een livestream op meerdere apparaten tegelijk te bekijken. Ook is het maximum aantal apparaten waarmee abonnees kunnen inloggen beperkt, wat regelmatig tot frustraties leidt.

Van Basten had afgelopen zondag zijn wekker vroeg gezet om de Formule 1-Grand Prix van Japan te kunnen bekijken. De drievoudig Ballon d'Or-winnaar kwam echter van een koude kermis thuis. "Ik wilde kijken bij Viaplay, maar ze gooiden me eruit om 7.00 uur 's ochtends", vertelt Van Basten. Presentator Wytse van der Goot reageert verrast: "Echt waar? Marco van Basten?"

"Ik had teveel apparaten apparaten die zogenaamd aan waren, maar ik was de enige die wakker was", klaagt Van Basten. "Ze zijn er heel streng mee", bevestigt Van der Goot. "Het is echt waardeloos, écht slecht", besluit Van Basten zijn klaagzang op de zender.

