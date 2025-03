Jean-Paul Rison kort voor debuut als commentator gecanceld door Viaplay

Jean-Paul Rison schittert zaterdagavond door afwezigheid bij de wedstrijd in de Franse Ligue 1 tussen Saint-Étienne en Paris Saint Germain (19.00 uur). Dat is opvallend, omdat de journalist twee weken geleden nog zelf had bekendgemaakt vanavond zijn debuut te maken als commentator voor betaalzender Viaplay.

“🚨🎙️Jean-Paul Rison -> Viaplay, here we go! ✅ Blij om te mogen melden: ik treed toe tot het team van commentatoren van Viaplay en ben voortaan te horen bij het voetbal uit de Premier League, de Bundesliga en de Ligue 1. Over twee weken maak ik mijn debuut bij Saint-Étienne - Paris Saint-Germain, wat voor mij natuurlijk niet veel mooier kan. Heel veel zin in deze nieuwe uitdaging, en tot binnenkort in jullie huiskamers!”, schreef Rison op 11 maart 2025 zelf op Instagram.

De wedstrijd tussen Saint-Étienne en PSG wordt zaterdagavond echter niet becommentarieerd door Rison. In plaats daarvan heeft Viaplay ervoor gekozen om de wedstrijd te tonen met Engels commentaar. Rison lijkt dus van de wedstrijd af gehaald te zijn door de betaalzender. Wat daarvan de reden is, is onbekend, maar feit is dat Rison eerder deze week in opspraak raakte op social media en zelfs zijn account op X (voorlopig) deactiveerde.

Rison werkte zichzelf donderdag in de nesten op X, door als volgt te reageren op een interview dat ESPN plaatste van Lucas Jetten, speler van Ajax en Jong Oranje: “Handen in de lucht als je een heel ander beeld in je hoofd had bij de naam van Lucas Jetten.”

Het bericht van Rison zorgde voor ophef op X. Veel gebruikers vonden de opmerking van de journalist ongepast en racistisch. Sommigen doken zelfs in de tweethistorie van Rison en rakelden enkele dubieuze tweets van hem op uit het verleden. Rison maakte kort daarna zijn eigen X-account onzichtbaar.

Of de afwezigheid van Rison bij Saint-Étienne - PSG verband houdt met de ophef die deze week ontstond rondom zijn persoon, is onbekend.

