Tina Nijkamp zou hard ingrijpen bij Vandaag Inside: 'Leuk idee, maar werkt niet goed'

Als Tina Nijkamp nog steeds de zenderbaas was van SBS6, zou ze hard ingrijpen bij Vandaag Inside. De stoel waarin politiek verslaggever Merel Ek al een tijdje mag plaatsnemen, kan haar niet bekoren. In haar podcast Tina’s TV Update zegt ze dat de stoel ‘lui’ oogt.

Vanwege haar zwangerschap mag de dertigjarige Ek plaatsnemen in een comfortabele stoel in plaats van een barkruk. Nijkamp wordt ernaar gevraagd door een luisteraar van haar podcast. “Ik vind het eigenlijk niet goed werken. Ik vind eigenlijk dat die stoel de activiteit van de gasten eruit haalt”, zegt ze.

“Ik heb ook Thomas van Groningen er al een keer op zien zitten. Ik had het leuk gevonden voor één keer, want ik snap wel de grap ervan en ik vind het ook wel leuk bedacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind eigenlijk dat de gasten in de stoel niet zo heel goed tot hun recht komen, omdat het niet zo actief oogt”, vindt de voormalig SBS-programmadirecteur.

Volgens Nijkamp ziet de ‘luierstoel’ er ‘slomer uit dan een barkruk’. “Wellicht als Merel problemen heeft met het zitten op een barkruk, zouden ze wat mij betreft beter kunnen kiezen voor een bankje zoals De Oranjezondag heeft. Dat vind ik wel wat actiever ogen dan zo’n hele luie stoel. Ik vind de kleur ook niet mooi overigens, dat grijze. Maar goed, dat is mijn mening daarover. Ik zou het vervangen, maar goed: wie ben ik?”

VIDEO - Merel Ek slaat handen voor haar gezicht na verhaal van Johan Derksen

