'Gecancelde' Vandaag Inside-gast beticht Derksen van liegen: 'Dan zou je een knal voor je kanis hebben gekregen'

Johan Derksen heeft gelogen over het feit dat journalist Dennis Jansen van het Algemeen Dagblad hem gebeld heeft met de vraag of Angela de Jong gecanceld was bij Vandaag Inside. De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International verkondigde dit in het praatprogramma, maar zowel Jansen als De Jong stellen in de AD Media Podcast dat dit niet waar is.

De Jong keerde vorige week na een afwezigheid van een half jaar terug aan tafel bij Vandaag Inside. Het boegbeeld van het programma kwam direct in een verhitte discussie terecht met de columniste van het Algemeen Dagblad. Vervolgens werd aan tafel besproken of De Jong 'gecanceld' zou zijn door Vandaag Inside, maar dat bleek niet waar. Derksen onthulde vervolgens wel dat hij een opvallend telefoontje heeft gehad. Dennis Jansen, een collega van De Jong bij het AD, naar de redactie van Vandaag Inside had gebeld met de vraag waarom De Jong niet meer werd uitgenodigd voor de uitzending.

Niets van dat alles is waar, zo onthult het tweetal. "Johan Derksen heeft gezegd dat ik speciaal gebeld had om te vragen waarom jij gecanceld was”, begint Jansen in de podcast van het AD. “Je zag mijn verbaasde blik daarbij, hè?”, reageert De Jong daarop. Jansen geeft aan met dezelfde verbazing thuis op de bank te hebben gezeten.

“Geloofde jij dat of niet?”, vraagt Jansen vervolgens aan De Jong, die het zich 'gewoon niet kon voorstellen' dat het waar was. "Mijn vrouw, die niet zo heel veel tv kijkt vroeg: ga jij Derksen bellen om te vragen of Angela gecanceld is?", vervolgt Jansen. "Ik zei: nou, nee, natuurlijk niet.”

Derksen heeft gelogen over belletje

Volgens Jansen heeft Derksen een leugen verteld op de televisie. "Ik ga toch niet speciaal Derksen bellen om dat te vragen. Ik ben toch niet de paladijn van Angela de Jong? Nee, ik heb dat niet gedaan", aldus Jansen, die zijn uitspraken daarna toch iets nuanceert. "Ik bel hem inderdaad wel eens en misschien hebben we het erover gehad, ik weet het niet, maar ik heb hem niet speciaal gebeld om hem te vragen of Angela gecanceld is. Dat is niet zo. Hou op. Zo zit ik echt niet in elkaar.”

De Jong stelt vervolgens dat als het wél zo was geweest, dat ze daar op zijn zachtst gezegd not amused over zou zijn. "Dan zou je ook echt een knal voor je kanis hebben gekregen”, is de televisierecensent duidelijk. “We weten nu allemaal: ik ben niet gecanceld, dus als ik er over anderhalf jaar weer een keer zit, kan Derksen nog steeds zeggen dat ik niet gecanceld ben”, besluit ze.

