Johan Derksen hekelt Memphis: 'Hierom wil ik niks meer met voetballers te maken hebben'

Johan Derksen heeft zich geërgerd aan de ‘lulkoek’ van . Tijdens Vandaag Inside is te zien hoe de spits van het Nederlands elftal in een interview vertelt over zijn overstap naar de Braziliaanse competitie. Daarin komt hij niet al te best uit zijn woorden, wat tot hilariteit leidt aan tafel bij VI.

Wilfred Genee begint over de meest waarschijnlijke spits van het Nederlands elftal: “Memphis is naar Brazilië gegaan, juist om fit te worden. Hij had er ook een andere reden voor”, gaat de presentator verder, terwijl hij Memphis begint te imiteren: “Hij had het gevoel dat hij… Hij wilde… Nouja, hij wilde het diepe in… Nouja, het water in, of zoiets.” Hierna kijken de heren van Vandaag Inside naar een interviewfragment van Memphis.

Memphis vertelt in het fragment over zijn overstap naar Corinthians, maar komt niet helemaal lekker uit zijn woorden: “Als je ergens in het diepe springt en je weet niet wat er op de bodem ligt. Of je weet niet wat er in het water omgeeft, dan kun je dat spannend vinden. Voor mij was dat hetzelfde. Ik had wel een goed onderbuikgevoel. Ik ben wel iemand die daar vaak naar luistert, naar mijn eigen onderbuik. En ja, uiteindelijk die keuze gemaakt.”

De tafel van VI barst in lachen uit om het fragment. “Nou, het is niet de denker des vaderlands!” roept René van der Gijp. “Vind jij het erg dat ik niks meer met die voetballers te maken wil hebben?”, vraagt Derksen aan Genee. “Dat heb ik namelijk 39 jaar aan moeten horen, deze lulkoek.”

