Johan Derksen ziet 'droevige situatie' bij het Nederlands elftal

Johan Derksen vindt dat de spitspositie bij het Nederlands elftal onderbezet is. Aan tafel bij Vandaag Inside worden de mogelijke spitsen bij Oranje besproken: , , of eventueel ? Derksen spreekt van ‘een droevige situatie'.

In aanloop naar de Nations League-duels met Spanje vaargt presentator Wilfred Genee aan René van der Gijp: “Memphis in de basis of niet?” “Ja, natuurlijk”, antwoordt Gijp. “Die laat je toch geen zestien uur in het vliegtuig zitten om op de bank te zitten?” De oud-PSV’er grapt: “Dat zou ook wel weer leuk zijn. Twee keer op de bank en dan weer terug.”

'Droevige situatie'

Derksen bemoeit zich met de heren: “Maar, er is een droevige situatie qua spitsen. Kijk, die Luuk de Jong heeft er geen zin meer in. Die Weghorst is geblesseerd, gelukkig. Anders is hij (Koeman, red.) in staat om hem op te stellen. En dan heb je die Brobbey. Die kan op Nederlands niveau niet eens mee, laat staan in internationale wedstrijden.”

Dan maar Memphis

“Dus dan ben je erop aangewezen om Memphis over te laten vliegen”, concludeert Derksen. “Je hebt geen enkele garantie hoe fit hij is, hoe hij in zijn vel zit.” Genee brengt daar wat tegen in: “Hij laat de laatste tijd wel leuke dingen zien in Brazilië.” Derksen is niet overtuigd: “Ja, daar ja. Hij heeft in Spanje niet veel indruk gemaakt.”

Gijp baalt van de vorm van een andere potentiële Oranje-spits: “Dat is ook wel jammer. Zo’n Zirkzee bakt er ook niks van.” Tafelgenoot Job Knoester oppert nog om Kluivert in de spits te zetten. Van der Gijp ‘zou het niet doen’ en houdt zijn hand ter hoogte van de tafel: “Hij is maar zo groot.”

