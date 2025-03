Oranje-kandidaat maakt indruk in het buitenland, maar wordt nergens genoemd: 'Verbaast me dat ik nog onbekend ben'

vindt het jammer dat hij niet geselecteerd is voor het Nederlands elftal, vertelt hij in een interview met ESPN. De spits doet het goed voor Strasbourg in de Franse competitie, maar wordt nog niet genoemd als serieuze optie voor Oranje, wat hem verbaast.

Emegha werd door Michael Reiziger wel geselecteerd voor Jong Oranje. Daar begon de oud-Spartaan met aardige cijfers: drie doelpunten in zeven wedstrijden. Emegha is blij om weer bij de selectie te zitten: “Fijn om de jongens weer te zien en fijn om weer Nederlands te kunnen praten. Iedereen hier is mijn vriend.”

In de Franse Ligue 1 maakt Emegha dit seizoen helemaal indruk, met elf doelpunten en twee assists in 21 wedstrijden voor Strasbourg. In zijn tweede seizoen bij de club gaat het hem een stuk beter af: “Ik ben dit jaar meer gewend aan de competitie. De snelheid en het fysieke ben ik nu meer gewend, daar had ik in het begin veel meer moeite mee. Nu gaat het lekker.”

Naamsbekendheid

Emegha scoort voor Jong Oranje en Strasbourg, maar is bij het grote publiek nog niet zo bekend. De spits verbaast zich erover, maar vindt het niet erg: “Ik speel nog niet voor een topclub, ik denk dat wanneer dat wel het geval is, ik dan bekender word. Ik word nog niet genoemd in het rijtje met Nederlandse spitsen, maar ik hoor daar wel te staan.”

Nederlands elftal

Tot een oproep voor het grote Oranje kwam het nog niet, tot teleurstelling van Emegha: “Ik heb zeker gehoopt dat ik voor Oranje werd geselecteerd. Het zit me niet dwars, maar ik vind het wel jammer.” De spits geeft aan ‘geen enkel contact’ gehad te hebben met Ronald Koeman. De bondscoach noemde Emegha eerder deze maand wel als een van de spelers die het WK van 2026 nog zouden kunnen halen, maar nog niet eerder tot de selectie behoorden.

