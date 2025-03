Stralende Baas zag Oranje-oproep niet aankomen: 'Ik kreeg zondagavond een belletje...'

was nogal verbaasd door het feit dat hij door bondscoach Ronald Koeman is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De Ajax-verdediger, die aanvankelijk in de selectie van Jong Oranje zat, zag dit bericht niet aankomen. "In de voetballerij kan het opeens heel snel gaan.”

Baas werd vorig seizoen door Ajax verhuurd aan NEC. In Nijmegen moest de linksbenige verdediger het vooral doen met invalbeurten op de rechtsbuitenpositie. Hoe anders is dat bijna een jaar later. De maandag 22 jaar geworden mandekker heeft zich onder Ajax-trainer Francesco Farioli ontpopt tot een vaste waarde centraal achterin naast Josip Sutalo. "Ik heb stappen gemaakt dit seizoen en dat dit dan komt als beloning, is wel heel mooi", vertelt hij stralend voor de camera van ESPN.

De oproep voor het Nederlands elftal is volgens Baas zijn mooiste verjaardagscadeau. "Beter dan dit kan niet", geeft de linkspoot toe. Hij zag de oproep in ieder geval niet aankomen. “Ik kreeg zondagavond een belletje van Reiziger. Ik dacht dat hij wilde weten hoe ik er fysiek voor stond, maar hij zei dat ik me bij het grote Oranje mocht melden. Ik heb er ook ondanks de blessures bij Oranje niet echt aan gedacht."

Baas wil 'onwijs veel leren' bij Oranje

Baas ziet zijn oproep als een beloning voor zijn harde werken in de afgelopen jaren. "Ik ga hier genieten en onwijs veel leren. De mensen om me heen hebben me heel veel geholpen. Mijn vriendin en ouders hebben heel veel voor me betekend en ik heb zelf hard gewerkt. Dan zie je maar waar dat toe kan leiden.”

“Als je me dit anderhalf jaar geleden zou hebben verteld zou ik je gezegd hebben: ‘je bent niet goed’. Nee, dat had ik toen zeker niet verwacht. Ik ben niet iemand die vooruitkijkt, maar het kan dus snel gaan”, besluit Baas, die in de Oranje-selectie de vervanger is van Denzel Dumfries. De rechtervleugelverdediger raakte afgelopen weekend geblesseerd aan zijn hamstring tijdens de topper van Internazionale tegen Atalanta.

